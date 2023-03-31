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哈孝遠空姐妻遭大姑爆「被黑道討債」！夫妻倆19字回應了

▲哈孝遠（右）與老婆瑄瑄（左）婚後育有一子，婚姻幸福美滿，不過瑄瑄卻被大姑哈平遠爆料家裡被黑道討債，對此，哈孝遠夫妻倆也回應了。（圖／翻攝自哈孝遠IG）
▲哈孝遠（右）與老婆瑄瑄（左）婚後育有一子，婚姻幸福美滿，不過瑄瑄卻被大姑哈平遠爆料家裡被黑道討債，對此，哈孝遠夫妻倆也回應了。（圖／翻攝自哈孝遠IG）

記者郭佩蓉/綜合報導

41歲藝人、台啤英熊籃球隊總經理哈孝遠和空姐妻子瑄瑄於2018年結婚，婚後育有一子，家庭幸福美滿。不過瑄瑄日前在節目中控訴大姑哈平遠總是想將孩子帶在身旁，甚至要求把孩子過戶給她，讓瑄瑄認為這根本是「窒息的愛」，怎料哈平遠知情後有些不滿，反而爆料瑄瑄家欠債，害她被黑道找上門，對此，哈孝遠與瑄瑄也回應了。

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▲哈孝遠積蓄被親姊哈平遠掌控。（圖／中天提供）
▲哈孝遠（右）的老婆瑄瑄被哈孝遠親姊哈平遠（左）爆料家裡被黑道討債。（圖／中天提供）
哈孝遠老婆瑄瑄日前在節目《同學來了》控訴大姑哈平遠，表示大姑在孩子出生後，就一直說美國教育環境好，等大一點就帶孩子去美國；但是孩子才5、6個月大的時候，哈平遠就說差不多要去了，瑄瑄覺得孩子年紀太小便婉拒，但哈平遠不放棄，持續勸說，甚至還要瑄瑄把孩子過戶給她、讓她領養，這樣孩子就有美國護照，「人生能多一個選擇也很好」，讓瑄瑄傻眼直呼：「我生母好好的在這，為什麼要過戶我的小孩？這樣窒息的愛好可怕。」

▲哈孝遠（左）和空姐妻子瑄瑄（右）於2018年結婚。（圖／翻攝自瑄瑄IG）
▲哈孝遠（左）和空姐妻子瑄瑄（右）於2018年結婚。（圖／翻攝自瑄瑄IG）
節目播出後，讓哈平遠被誤會是「惡大姑」，但哈孝遠夫妻堅持不認錯，讓她滿腹委屈。對此，根據《壹蘋新聞網》報導，哈平遠接受專訪時邊說邊哭，透露孩子姓哈，是她的姪子，本來就是一家人，根本不用搶，且大家都是家人，不應該踩自己的家人去上節目亂講。此外，哈平遠更爆料瑄瑄家中有債務，因為瑄瑄媽媽是保險業務員，但收了保費卻沒入帳，導致黑道找上門討債，她才知道瑄瑄家原來有債務糾紛。

對於哈平遠爆料瑄瑄家有債務糾紛，哈孝遠、瑄瑄夫妻也回應《三立新聞網》，哈孝遠回3字：「不回應。」而瑄瑄則是以16字回覆：「謝謝你，我沒有要回應什麼事，辛苦你了。」小倆口以19字表態，對於哈平遠的「回擊」不願多談。

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