米其林1星「明壽司」開新品牌！新址曝光 4/1試營運開吃
連續蟬聯3年米其林1星推介的「明壽司」，壽司師傅堅持保留傳統日式江戶前手法製作，在台北中山總店總是一位難求。現在想吃明壽司還有新選擇了！台北喜來登大飯店邀請明壽司進駐2樓桃山日式餐廳，強強聯手打造全新品牌「すし桃」，由桃山餐廳主廚與明壽司嫡傳弟子共同執掌料理台，4/1起就在台北喜來登大飯店試營運，想搶先聞香的朋友們快趁連假衝了！
記者汪睿琦/綜合報導
台北喜來登今（31）日清明連假前夕重鎊公布好消息，4/1起館內2樓超人氣桃山日式餐廳將聯手明壽司進駐全新品牌「すし桃」，遵循桃山餐廳一貫使用日本每日新鮮直送漁獲習慣，加上明壽司「江戶前壽司」的雙重堅持，饕客一樣能吃到店內招牌餐點，像是蒲燒鰻魚手卷、鯖魚捲等18道料理，為期17天的試營運期間還可免費喝純米大吟釀1杯。
「すし桃」店內將提供18個席位，由桃山餐廳林俊民主廚聯手明壽司嫡傳弟子劉宇翔共同掌杓為食客設計無菜單精選料理。劉宇翔也將乘傳經典手法，將捏製壽司的海鮮以醋漬、醬油浸泡等方式預先處理，讓人有秒穿越江戶舊時代錯覺！
📌「すし桃」小檔案
地點：台北喜來登大飯店2樓桃山日式餐廳 台北市中正區忠孝東路一段12號2樓
時間：11:30-14:00，18:00-21:30
價格：午間套餐每位4,000元、晚間每位5,000元，試營運期間每位賓客可享純米大吟釀1杯（以上皆需加10%服務費）
另外，台北JR東日本大飯店館內鉑麗安全日餐廳也在4至5月春暖花開之際，推出「絢麗多彩春之月」主題限定菜單，包括館內招牌威靈頓牛排、法式春蔬燉羊肉、秋田油漬叉牙魚、台灣海鮮馬賽風味魚湯等料理通通都能吃到，還特別提供台式料理小菜、壽司、生魚片、手卷及當季水果等豐富多樣的選擇。不僅新菜登場，鉑麗安全日餐廳更推出壽星專屬優惠，即日起至9/30，四人同行享當月壽星直接免費。