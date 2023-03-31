王傑爆梅開三度「閃婚小26歲梁洛施」！女方經紀人回應了

王傑爆「閃婚小26歲梁洛施」情史曝光！曾與方文琳傳緋聞

▲王傑被爆與梁洛施閃婚，而他的情史也曝光了，事實上，他曾有過兩段婚姻，更與方文琳傳過緋聞。（圖／翻攝自王傑微博）
▲王傑被爆與梁洛施閃婚，而他的情史也曝光了，事實上，他曾有過兩段婚姻，更與方文琳傳過緋聞。（圖／翻攝自王傑微博）

記者郭佩蓉/綜合報導

60歲台灣歌手王傑近日遭爆梅開三度結婚，對象則是34歲香港女星梁洛施，對此，女方經紀人火速出面澄清：「Isabella（梁洛施）還是單身。」否認閃婚傳聞。事實上，王傑曾有過兩段婚姻，更曾與「玉女掌門人」方文琳傳過緋聞，在當時鬧得沸沸揚揚、廣為人知，如今被爆與梁洛施閃婚，王傑過去的情史也曝光了。

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▲王傑2019年自拍照略顯滄桑。（圖 / 王傑微博）
▲60歲王傑被爆與梁洛施閃婚。（圖 / 王傑微博）
以「浪子」形象加上特殊嗓音的王傑在1987年憑《一場遊戲一場夢》紅遍兩岸三地，成為當時樂壇最受矚目的黑馬，也是不少歌迷心中的「情歌王子」，接下來幾年的唱片銷量也創下罕見紀錄，曾在3年內賣出逾一千萬張唱片，實力備受肯定，並與齊秦、童安格、周華健並稱「台灣四大天王」，在出道31週年之際發行最後一張個人數位專輯《我知道我是一個已經過氣的歌手》之後，便淡出歌壇，定居加拿大。

▲王傑無預警推出新歌。（圖／翻攝王傑微博）
▲以「浪子」形象加上特殊嗓音的王傑在1987年憑《一場遊戲一場夢》紅遍兩岸三地。（圖／翻攝王傑微博）
出道多年，王傑不只經典歌曲多，一路走來情史也頗為豐富。他的初戀對象是中學同學德莎，德莎是美、法混血兒，她當年暑假回美國度假，不幸發生交通意外身亡。王傑當時心痛不已，後來與飛碟唱片簽約後，將原本要送給初戀的歌曲及這段往事，交給公司作詞家陳樂融填詞，陳便將德莎改為安妮，後來才有琅琅上口的歌曲〈安妮〉。

▲王傑神隱半年曝近況。（圖／翻攝王傑臉書）
▲王傑曾有過兩段婚姻。（圖／翻攝王傑臉書）
19歲那年，王傑遇到了第一任妻子，兩人婚後生下一名女兒，不過她卻在王傑當兵時留下女兒離開。王傑成名經濟狀況改善後，多次想找回前妻，無奈音訊全無，多年後他才知道原來當時妻子會離開，是因為好酒好賭好面子的母親從中作梗，他因此對母親相當不諒解，曾在節目上透露這是他人生的遺憾之一，也於歌曲〈黎明的時候〉抒發與第一任妻子的感情。

▲方文琳新書找柯淑勤合體拍攝。（圖／大創紅國際）
▲方文琳曾經與王傑傳緋聞。（圖／大創紅國際）
1990年王傑因為連續劇《養子不教誰之過》與「飛鷹三姝」中的方文琳傳出緋聞，據傳當年方文琳不顧王傑有過一段婚姻與孩子，鐵了心要與他交往，就連恩師劉文正也沒轍，而王傑也曾寫歌給方文琳，熱戀緋聞廣為人知，不過後來這段戀情並未修成正果，方文琳於1996年嫁給于冠華，並於2006年離婚。

到了1992年，王傑因為拍攝音樂錄影帶與模特兒莫綺雯認識並傳出戀情，兩人愛得濃烈，隔年便走進婚姻殿堂、生下一子，但最終於1997年離婚，莫綺雯曾說王傑經常不在家，與他在一起沒安全感，因此離開。雙方後來因兒子監護權涉訟，最後法院將兒子監護權判給莫綺雯，並下令王傑在未經莫綺雯同意之下不得接近孩子，使他曾長達10年時間未見兒子，並寫下歌曲〈如果我老了你還愛不愛我〉以表思念之情。

▲34歲香港女星梁洛施（Isabella）在IG曬出繪製地藏王菩薩的照片，也曝光了豪宅內部裝潢。（圖／翻攝自梁洛施IG）
▲34歲香港女星梁洛施（Isabella）被爆與王傑閃婚。（圖／翻攝自梁洛施IG）
後來，他也曾與女星袁潔瑩、楊恭如傳過緋聞，不過三者均否認傳聞。時間拉回現在，王傑被爆梅開三度，與香港女星梁洛施閃婚，對此，女方經紀人也火速回應：「Isabella（梁洛施）還是單身，該報導無中生有，對於不實報導，將保留一切法律追究權利。」否認結婚一事。

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