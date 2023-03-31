王傑爆「閃婚小26歲梁洛施」情史曝光！曾與方文琳傳緋聞

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出道多年，王傑不只經典歌曲多，一路走來情史也頗為豐富。他的初戀對象是中學同學德莎，德莎是美、法混血兒，她當年暑假回美國度假，不幸發生交通意外身亡。王傑當時心痛不已，後來與飛碟唱片簽約後，將原本要送給初戀的歌曲及這段往事，交給公司作詞家陳樂融填詞，陳便將德莎改為安妮，後來才有琅琅上口的歌曲〈安妮〉。
19歲那年，王傑遇到了第一任妻子，兩人婚後生下一名女兒，不過她卻在王傑當兵時留下女兒離開。王傑成名經濟狀況改善後，多次想找回前妻，無奈音訊全無，多年後他才知道原來當時妻子會離開，是因為好酒好賭好面子的母親從中作梗，他因此對母親相當不諒解，曾在節目上透露這是他人生的遺憾之一，也於歌曲〈黎明的時候〉抒發與第一任妻子的感情。
1990年王傑因為連續劇《養子不教誰之過》與「飛鷹三姝」中的方文琳傳出緋聞，據傳當年方文琳不顧王傑有過一段婚姻與孩子，鐵了心要與他交往，就連恩師劉文正也沒轍，而王傑也曾寫歌給方文琳，熱戀緋聞廣為人知，不過後來這段戀情並未修成正果，方文琳於1996年嫁給于冠華，並於2006年離婚。
到了1992年，王傑因為拍攝音樂錄影帶與模特兒莫綺雯認識並傳出戀情，兩人愛得濃烈，隔年便走進婚姻殿堂、生下一子，但最終於1997年離婚，莫綺雯曾說王傑經常不在家，與他在一起沒安全感，因此離開。雙方後來因兒子監護權涉訟，最後法院將兒子監護權判給莫綺雯，並下令王傑在未經莫綺雯同意之下不得接近孩子，使他曾長達10年時間未見兒子，並寫下歌曲〈如果我老了你還愛不愛我〉以表思念之情。
後來，他也曾與女星袁潔瑩、楊恭如傳過緋聞，不過三者均否認傳聞。時間拉回現在，王傑被爆梅開三度，與香港女星梁洛施閃婚，對此，女方經紀人也火速回應：「Isabella（梁洛施）還是單身，該報導無中生有，對於不實報導，將保留一切法律追究權利。」否認結婚一事。