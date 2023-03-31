假車禍真騙保！宜市代會主席被抓包 生日當天遭判4年半
宜蘭市民代表會主席林智勇，去年6月中旬，駕駛要價700多萬的奧迪自撞電桿，因維修費逾百萬，竟夥同陳姓司機及服務處鄧姓員工等2人，企圖以假車禍方式詐領保險金，不料卻遭保險公司抓包，昨（30）日恰逢林智勇49歲生日，宜蘭地院判處其4年6月，褫奪公權3年。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，林智勇去年6月17日中午，駕駛奧迪自用小客車，自撞路旁電線桿、水泥護欄，導致車身嚴重毀損，維修費達140萬元，但因其僅投保丙式保險，自撞無法理賠，正當林男困擾之際，突然想起宜蘭市代會的公務車都有保險，遂指揮陳姓司機與鄧姓服務處員工，在去年6月17日晚間6時許，於宜蘭市大福路一段265號前，製造一起追尾事故，向保險公司詐保。
事後保險公司勘車時，赫然發現車禍現場並無黃色油漆，但林男右側車頭卻留有黃漆，且奧迪車損異常嚴重，不像輕微追撞所導致，全案才因此曝光，檢方偵結後，依違反「貪污治罪條例」利用職務詐取財物未遂、偽造文書等罪嫌起訴3人，並對林智勇具體求刑7年、褫奪公權7年。
宜蘭地方法院認為，林智勇身為民代，竟為圖謀保險理賠金，利用其所有權限以公務車詐領保險，因此依共同犯利用職務上機會詐取財物未遂罪，處有期徒刑4年6月，褫奪公權3年，得上訴；至於陳姓司機及服務處鄧姓員工，則在本案居中協調各項事宜，審理時又一味袒護林智勇，故分別判處4年、1年有期徒刑，全案可上訴。
對此，宜蘭縣政府表示，依據地方制度法，市民代表犯貪污罪經判決確定者，應解除職務，不過此案尚處於一審階段，被告仍可上訴，因此待判決確定後，才會予以解職。