2023台灣「最美星二代」出爐了！冠軍是她　打敗歐陽娜娜

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余皓然與王中平：韓菲
藝人余皓然和王中平結婚多年，是演藝圈的出名的模範夫妻，兩人婚後生下一對高顏值兒女韓靖與韓菲，現年20歲的韓菲擁有甜美長相、天籟美聲以及超強樂器實力，從加拿大多倫多大學休學返台出道，曾透露當初到多倫多時因為自己住，比較多獨處時間，也想了蠻多，「我人生有沒有不同的可能」，和爸媽討論後才做出此決定。她時常在IG發出自彈自唱的影片，也曾登上時尚雜誌，如今以歌手身分出道，未來發展令人期待。
歐陽龍與傅娟：歐陽娜娜
藝人歐陽龍、傅娟的二女兒歐陽娜娜氣質出眾、外型甜美，從小熱愛音樂的她，11歲時獲得全國音樂比賽國小組大提琴獨奏冠軍，後來以特優第一名保送師大附中音樂班。13歲時考上美國柯蒂斯音樂學院，還獲得全額獎學金，2015年改為在家自學，直到18歲入學美國波士頓伯克利音樂學院。近年事業重心轉往中國大陸，卻也引起許多爭議，就有中國娛樂博主透露她在中國的人氣「雪崩式暴跌」的原因有3個，分別是「浮誇演技」、「和男性相處無分寸」和「歌曲抄襲風波」，雖然爭議多，歐陽娜娜卻也是三姐妹當中知名度最高的一位，一舉一動深受網友關注。
李㼈與熊家婕：李紫嫣
李㼈和熊家婕的「校花女兒」李紫嫣五官清新、氣質出眾，靠自己報名女團海選，成功脫穎而出，成為女團PER6IX的最小成員。成績優異、平常喜歡閱讀、寫作的她，也順利考上國立師範大學國文系。她去年年底在IG發出唯美近照，頭髮又黑又直，加上一雙深邃電眼，相當吸睛，她也在文內透露19歲的恐慌與自我期許，「我還是不夠勇敢，還是走一步路要回頭望十次，所以想給自己的19歲期許就是，請作一個你明知道會受傷但也會成長的決定吧！」引起熱議，網友也讚她長得像年輕的江祖平。
孫芸芸與廖鎮漢：廖思惟
「台灣第一名媛」孫芸芸、微風集團董事長廖鎮漢的女兒廖思惟（Trinity）擁有和媽媽一樣美的精緻臉蛋、纖細身材，目前正在澳洲讀書的她，經常在社群平台分享生活點滴，今年2月情人節更公開男友長相及牽手照片，大方放閃，引起熱議。她對「美」很有自己的想法，透露很多女孩會對容貌感到焦慮，她自己以前也不例外，曾為了減重把身體搞壞，後來才領悟健康的重要，也改變了自己，在心態上做出改變，「每個人的要求跟身體需求都不一樣，好好愛自己，不要把身體搞壞了」。
王彩樺與黃品文：黃于庭
「台灣濱崎步」王彩樺的大女兒黃于庭擁有超高顏值，完美遺傳媽媽的動人大眼、傲人身材，還曾轟動PTT表特版，網友更封王彩樺是「國民岳母」，她也樂得當炫女魔人，時常在臉書PO出女兒的美照。母女倆去年底攜手主持新節目《媽呀！好好玩》，播出後收視也創下佳績，讓母女倆人氣持續上漲。
小S與許雅鈞：許韶恩（Lily）
小S（徐熙娣）和老公許雅鈞婚後育有3個女兒，分別是Elly（許曦文）、Lily（許韶恩）和許老三（許曦恩），其中老二Lily近年跟隨媽媽、姊姊的腳步踏進演藝圈，擁有清秀長相、優雅氣質，時常透過社群平台與粉絲互動，圈粉無數。她先前穿上超難駕馭的「死亡芭比粉」套裝，整個人仙氣爆棚，宛如真人芭比，不輸小S去年7月在金曲紅毯上的「超吸睛」同色系洞洞洋裝；近日更因為一張回眸照被讚神韻超像韓劇《黑暗榮耀》裡，飾演霸凌主謀的朴涎鎮（林智妍 飾），意外掀起討論。
小S與許雅鈞：許曦文（Elly）
小S（徐熙娣）大女兒Elly（許曦文）擁有一張「高級厭世臉」，深受許多品牌喜愛，今年首度獨挑大樑擔任魚丁糸歌曲《這天（魚版）》MV女主角，飾演高中儀隊的她，操槍、拋槍樣樣來，讓小S感動直呼：「好愛這首歌和MV，每次看都落淚，被歌曲和女主角的演技感動。」去年改編自日本恐怖大師伊藤潤二作品的華語影集《聰明鎮》釋出劇照，許曦文一張「蛞蝓少女」照也引起熱議，她說當初看到人物概念設計圖後，便開始期待最終的成品，因為絕對會是一個讓所有觀眾印象深刻的角色，也讓大批網友相當期待。
檢場與李翊君：王敏淳
藝人檢場與李翊君的22歲女兒王敏淳小名香奈兒，高二就跳級升大學，到美國波士頓伯克利音樂學院就讀的她，擅長演奏長笛和鋼琴，2017年順利出道，小小年紀就被音樂才子嚴爵相中簽下，成為旗下首位藝人。而關於「藝名」為何是香奈兒，她曾表示是外婆取的。除了推出自創歌曲，她也有參與戲劇、廣告演出，演藝成績相當亮眼，平常也會透過YouTube分享校園日常、保養方式等，擄獲不少粉絲的心。王敏淳媽媽李翊君即將舉辦的「三五好友」演唱會，也是因為有她的鼓勵才決定舉辦，若兩人能會在演唱會上驚喜合體，或許也會引起不小關注。
歐陽龍與傅娟：歐陽妮妮
藝人歐陽龍、傅娟的27歲大女兒歐陽妮妮是圈內知名「星二代」，擁有精緻五官、高䠷身材的她，經常在社群媒體分享美照，雖然出道至今爭議不少，不過她仍選擇用高EQ面對，也獲得許多粉絲支持，在2020年更首次擔綱演出偶像劇《腦波小姐》第一女主角，為演藝事業再創高峰。
陳昭榮、張瀞文：陳品如（原：陳品兒）
24歲陳品如（原：陳品兒）是「本土劇一哥」陳昭榮的掌上明珠，2019年出道時被媒體封為「台版木村光希」，同年擔任金馬獎頒獎典禮遞獎大使；擁有精緻臉蛋、166高䠷身材的她是時尚雜誌寵兒，也曾參演《大林學校》、《金愛演偵探社》和《上頭姐妹》等劇，表現亮眼。事實上，陳昭榮過去曾與女兒合體亮相，就直接把醜話說在前：「這是我們父女第一次合體，也是最後一次。」認為不幫忙就是最大的幫忙，不願她扛著「陳昭榮女兒」的包袱走跳演藝圈，想讓女兒「不靠爸」，自己去體會演藝之路。