她在日本環球掉包包！員工大動作找回　小偷「竟是台人」

我是廣告 請繼續往下閱讀
事主隨後找了一位會中文的女工作人員山本小姐幫忙，對方也急忙進行各種聯絡，而許多員工也紛紛動員開始找尋包包，後來經調閱監視器，發現事主的包包確實被人拿走，甚至還在廁所垃圾桶內找到她的包包以及護照，不過裡面17萬日幣已經消失，因此園方即刻幫忙報警處理。
事主梳理起當時狀況，「原來整個過程就是我們乘坐完瑪利歐賽車後忘了帶走包包，在我們離開設施後接下來陸續有別組客人乘坐，但工作人員直接的反應以為包包是那位客人遺留的並順手把包包拿給了接下來乘坐的客人，該客人也並沒有抗拒的收下了不屬於她的包包。」
而拿包包的那組客人被抓到後，仍不斷否認自己有拿錢，事主本想著至少拿回護照以及包包，錢沒辦法就算了，但日本警察到場後卻堅持事情非同小可，並對該組客人進行搜身，結果真的從對方身上找回這17萬元現金日幣。更讓原PO氣憤的是，這組客人身分竟然也是台灣人「真的很心寒，也感到很丟臉。」
事後原PO也自我反省，認為自己忘記東西是事件起因，但也認為對方「拿走不屬於自己的東西真的很不應該」，最後更感謝大阪環球影城的所有員工相當重視這件事，也對兩位工作人員山本小姐以及中野先生格外感謝。
不少台灣人看完詳細經歷後，也紛紛氣憤表示「沒想到去日本要防範卻是台灣人」、「園區那麼多人還能找到小偷真的很厲害也覺得不可思議」、「看了護照也知道是台灣人，為什麼要這樣對待自己國家的人」、「看完第一個反應是真丟臉，不都說台灣最美的風景是人嗎？到了日本就變了？」。