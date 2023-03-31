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麥當勞明起「經典1物」沒了！他急衝買一波：以後喝不到

▲麥當勞是許多小資族最愛的美食之一，除了經典品項之外，更是推出許多新品征服顧客的胃。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲麥當勞是許多小資族最愛的美食之一，除了經典品項之外，更是推出許多新品征服顧客的胃。（示意圖／記者陳雅雲攝）

記者潘毅/綜合報導

麥當勞明（1）日將迎來一波菜單更新，自4/1起，店內碳酸飲料與冰紅茶、冰綠茶，將只供應小／中杯，大杯尺寸正式走入歷史，更有「大可」愛好者在稍早衝到麥當勞，喝上最後一杯，並感慨「以後喝不到了」。

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今（31）日一位大杯可樂愛好者在臉書《爆廢公社》上分享，自己下午特地跑一趟麥當勞，就是為了在明（1）日大杯飲料下架之前，「趁最後一天趕緊買一杯壓壓驚，以後就再也喝不到了」。

▲有民眾特地跑一趟麥當勞，就只為了喝上最後一次大杯可樂。（圖／《爆廢公社》）
▲有民眾今（31）日特地跑一趟麥當勞，就只為了喝上最後一次大杯可樂。（圖／《爆廢公社》）
看到這篇文，隨後也有網友也回應「我等等也想來去買一杯回味一下下」；先前就有不少愛好者傾訴過大杯飲料的美好之處「沒有大可的麥當勞...真的」、「每次去看電影都會和朋友去買大杯+大杯」、「我都是點大杯的無糖茶飲，可以喝一整個晚上超爽的，為什麼要取消啦嗚嗚」。

▲麥當勞3/15起調整菜單調整，並整合現行飲料尺寸。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞4/1日後再調整菜單調整，碳酸飲料與冰紅茶、冰綠茶等飲品，大杯尺寸將走入歷史。（圖／台灣麥當勞提供）
台灣麥當勞自3/15起就公布換新菜單，而當時第一波受到影響的飲料是茶飲（不含冰紅茶、冰綠茶）／咖啡／巧克力，轉為供應單一尺寸。到了4月1日則輪到碳酸飲料與冰紅茶、冰綠茶，從原本的三種尺寸，小杯16oz（470ml）、中杯22oz（650ml）、大杯32oz（950ml），改為只供應小、中兩種尺寸。

此外，今（31）日也是麥當勞點點卡2021年累積點數到期的日子，提醒有使用的民眾盡快兌換美味！

▲（圖／麥當勞官網）
▲今（31）日也是麥當勞點點卡2021年累積點數到期的日子。（圖／麥當勞官網）

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