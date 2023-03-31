好市多骨灰罈茶美到「想把自己裝進去」 殯葬達人說話了
美式賣場好市多（Costco）被戲稱為「骨灰罈紅茶」又有新款了！有著「百變紅茶」稱號的英國早餐茶繼經典Tiffany藍、藍紫、深紅等包裝後，再推出一款粉嫩櫻花系包裝，讓網友驚豔不已，笑說「這骨灰罈也太美了！想用這個把自己裝進去」，連殯葬達人「小冬瓜」郭憲鴻都來留言朝聖了。
記者徐銘穗/綜合報導
管理員昨晚在臉書「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」社團，分享NEW ENGLISH英國早餐茶新包裝，這次是淡雅粉嫩的櫻花版，讓人感受到春天的清新浪漫氣息。產品內容沒變，選用斯里蘭卡錫蘭紅茶，每罐含240包茶包，售價為599元。
貼文一出網友紛紛留言，「這次的好漂亮」、「粉的好美啊！可惜之前買的都還沒喝完」、「櫻花系很美」、「好漂亮，那個花看起來是立體的？」、「這個罐我可以了」、「這骨灰罈也太美了！想用這個把自己裝進去」、「這下，百年之後也能走日本風！」。
就連殯葬職人「小冬瓜」郭憲鴻都來朝聖，留言「嗯嗯」還留下一個摸下巴思考的表情圖，惹得不少網友按下笑臉，還有人問他說「有沒有考慮開發一個」。
好市多這款英國品牌紅茶，因造型太像骨灰罈而爆紅，每每推出新裝都會引發話題，之前曾推出經典Tiffany藍、喜氣的深紅色、莊嚴的藍紫色，還有聯名的彼得兔版，這次再換穿「粉嫩春裝」，網友笑說簡直是「靈界快時尚」。