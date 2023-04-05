日本拉麵店女老闆「顏值超仙」！掌廚架式被拍下：真功夫
許多人趁著連假期間出國遊玩，日本更成為首選好去處。不過日前一間拉麵店爆紅，是因為店內女老闆的顏值實在太高，連台灣節目《木曜4超玩》都曾前往拍攝。而她在廚房展現廚藝的完整影片也曝光，吸引許多海外粉絲觀看，紛紛都把該店列為前往大阪觀光時的必去店家。
記者潘毅/綜合報導
位於日本大阪的拉麵店「ラーメン チョンマゲ」大阪天六分店人氣相當旺，因為女老闆dafu chan（だふちゃん）的美貌驚為天人，顛覆了許多人對於拉麵店老闆的刻板印象。
Dafu chan（だふちゃん）今年才27歲，雖然因為美顏時常受到媒體採訪，但她的廚藝卻也一點都不馬虎，店內招牌醬油拉麵、塩味拉麵以及玉子燒飯都被許多顧客讚不絕口，dafu chan更在《木曜4超玩》節目中，指導邰哥以及坤達的廚藝。
然而褪去工作的裝束後，私底下的Dafu chan（だふちゃん）更是相當喜愛COSPLAY，在她的個人IG上，常常貼出角色扮演美照，如《鬼滅之刃》墮姬、《戀上換裝娃娃》的喜多川海夢都能完美駕馭，讓她累積了6.8萬名粉絲。
Dafu chan（だふちゃん）也在《木曜4超玩》影片播出後，開心表示「我好想去台灣」，而許多台人熱情留言表示「去日本一定要去店裡捧場」、「拉麵、炒飯真的超級好吃」、「下次去大阪可以吃」、「老闆本人根本明星等級！」