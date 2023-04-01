王道銀行先發6000怎麼了？「尷尬2點」曝光：道歉救不回

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沒想到事後王道銀行出面宣稱「為能使客戶歡度連續假期，本行自行提前半日先以銀行資金墊付發放予客戶」不少網友表示「這樣很好啊！代表本來可以連假前發為何不發，代墊也是發啊」、「其他銀行也跟著發了，只能說王道銀行我的超人」、「賺曝光率，又讓用戶黏著度提升，真是賺」、「這個行銷有料，還帶動許多銀行提前發，王道銀行讚」。
不過也有不少人不認為這做法妥當，點出尷尬2點「一家銀行連公共規定都不能遵守，就算道歉也救不回信譽吧....」、「本來就要照規矩來...本來應該是以為正面行銷吧....結果弄巧成拙，至少我個人是不會去王道開戶的」、「不守規矩害到同業到底有啥好推的....現在領跟6號領是差多少？又不是領60萬」、「害到的是一堆的同業好嗎....一堆人在吹捧啥，全台多少銀行人員要加班」、「雖然我ATM領錢，但王道這波信譽受損，害到同業加班，不覺得有賺」。
而對於提前偷跑發放6000元一事，王道銀行日前發出聲明致歉「財金公司提供之交易入帳日為112年4月6日，依金融體系交易通則，3/31 15:30後之自動化交易記入4/6帳款；唯本行因為客戶數較少，為能使客戶於連假前提早領到現金，歡度連續假期，本行自行提前半日先以銀行資金墊付發放予客戶，未遵守先前財金公司之規範，純屬本行個別事件，造成相關疑惑及困擾，特此致歉。」
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