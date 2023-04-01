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王道銀行先發6000怎麼了？「尷尬2點」曝光：道歉救不回

▲王道銀行在清明連假前一天發放6000元，帶動不少銀行也跟進提前發放。（圖／記者徐銘穗攝）
▲王道銀行在清明連假前一天發放6000元，帶動不少銀行也跟進提前發放。（圖／記者徐銘穗攝）

記者張嘉哲/綜合報導

全民普發現金6000元即將到來，結果原本預定在連假結束才會發放，但王道銀行卻在連假前一天，搶先所有銀行入帳前發放6000元，表示是先墊付發放給客戶，讓不少民眾相當傻眼。雖然有不少用戶大讚王道銀行為客戶著想相當好，也帶動了許多銀行提前發放的政策，但也不少網友認為這波行動並不妥，並點出其中2原因。

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回顧事件起因，一名人妻在臉書社團「爆怨公社」貼出明細，透露自己老公的帳戶收到6000元的現金轉入，並且備註「全民共享發現金」，但時間與最快領到錢的4月6日還有一個禮拜的差距，讓她驚呼「同一天登記的，為什麼我老公的王道銀行已經先入帳，效率真的太快啦！」

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▲王道銀行提前發放6000元，結果引起不少網友正反意見討論。（圖/爆怨公社）
沒想到事後王道銀行出面宣稱「為能使客戶歡度連續假期，本行自行提前半日先以銀行資金墊付發放予客戶」不少網友表示「這樣很好啊！代表本來可以連假前發為何不發，代墊也是發啊」、「其他銀行也跟著發了，只能說王道銀行我的超人」、「賺曝光率，又讓用戶黏著度提升，真是賺」、「這個行銷有料，還帶動許多銀行提前發，王道銀行讚」。

不過也有不少人不認為這做法妥當，點出尷尬2點「一家銀行連公共規定都不能遵守，就算道歉也救不回信譽吧....」、「本來就要照規矩來...本來應該是以為正面行銷吧....結果弄巧成拙，至少我個人是不會去王道開戶的」、「不守規矩害到同業到底有啥好推的....現在領跟6號領是差多少？又不是領60萬」、「害到的是一堆的同業好嗎....一堆人在吹捧啥，全台多少銀行人員要加班」、「雖然我ATM領錢，但王道這波信譽受損，害到同業加班，不覺得有賺」。

▲全民普發6000元現金即將到來，從28日起，登記入帳民眾可以查詢「登記結果」。（圖/記者張嘉哲攝）
▲全民普發6000元現金在連假期間將陸續入帳。（圖/記者張嘉哲攝）
而對於提前偷跑發放6000元一事，王道銀行日前發出聲明致歉「財金公司提供之交易入帳日為112年4月6日，依金融體系交易通則，3/31 15:30後之自動化交易記入4/6帳款；唯本行因為客戶數較少，為能使客戶於連假前提早領到現金，歡度連續假期，本行自行提前半日先以銀行資金墊付發放予客戶，未遵守先前財金公司之規範，純屬本行個別事件，造成相關疑惑及困擾，特此致歉。」

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