鬼運！發票中1000萬本人現身 網朝聖物品清單：真沒看過
日前1月、2月發票中獎號碼已經出爐，結果該期一共開出14位千萬得主，最少只花了20元就中了一千萬，令人稱羨。然而從小到大看了這麼多中獎清單，你是否看過真的有人中獎人發出明細或現身過呢？近日，網路出現一位發票中獎千萬的網友，其證據曝光後，讓不少人直呼「真假的啊.....我真的不敢相信」、「原來是真的有這種事嗎....第一次看人家中一千萬」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在「Dcard」貼文指出「發票中了1000萬.......」只見貼出的照片，該位網友秀出自己的雲端載具發票紀錄，上面清楚寫著發票日期為2023/02，顯示為今年2月的發票，接著號碼完全對中本期1000萬頭獎「06634385」，讓人看了非常羨慕。
而貼文曝光後，想必不少網友認為時機敏感，因今天正好是愚人節，紛紛質疑該網友造假，沒想到該網友直接曬出7-11的查詢機台結果，上頭中獎期別為「11202」，中獎金額則是「特別獎1000萬」，直接打臉一大票網友。
不少人看到機台證據後紛紛表示「....這輩子還沒看過有人真的中一千萬」、「哇靠！我第一次看到千萬中獎者發文的」、「哇...原來一千萬是真的傻眼！」、「我最高看過鄰居買飲料中兩百萬，一千萬我還真的是第一次」、「真的太扯了...」、「真好運，第一次看到有人po中1000萬的發票」、「真的好幸運喔天啊....好誇張」、「鬼到不行....真的第一次看到」。
而也有許多人前往朝聖財政部公布的「千萬得主購物清單」，瘋猜該網友購買的是何種物品，直言「跟著清單下次買一次，說不定會中」、「7-11真的超會開一千萬的天啊」相當有趣。