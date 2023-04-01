麥當勞明起「經典1物」沒了！他急衝買一波：以後喝不到

獨／賺很大！必勝客開賣「無料比薩」　連邊邊都不放過

▲必勝客無預警開賣全新力作零傷害「放空比薩」！今日4/1愚人節一日限定推出「單圈芝心圈圈」，認真有賣、沒騙大家。（圖／翻攝自必勝客FB）
▲必勝客無預警開賣全新力作零傷害「放空比薩」！今日4/1愚人節一日限定推出「單圈芝心圈圈」，認真有賣、沒騙大家。（圖／翻攝自必勝客FB）

記者蕭涵云/台北報導

必勝客無預警開賣「放空比薩」！在粉專上直說「對不起！義大利人！對不起！日本人！對不起！彰化人！」限定只有今天推出全新力作「零傷害比薩」，認真「放空食材」，揚言不敢再開玩笑了。今（1）日限定推出的「單圈芝心圈圈」，被網友直指「4/1」，沒想到鐵粉發現「真的可以買欸」，狂讚「笑死 好食用🤣」，認真有賣、沒騙大家。

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剛推出台日友好黏呼呼「納豆比薩」的必勝客，稍早又在臉書粉專發文，將一日限定、只有今天，推出全新力作「零傷害比薩」單圈芝心圈圈！號稱不敢再開玩笑了，只見「放空無料比薩」，只有芝心餅皮外圈一整圈，還要消費者領悟「放空食材、立地成佛」的真理。

▲寶寶用「單圈芝心圈圈」收涎，149元。（圖／翻攝自必勝客FB）
▲寶寶用「單圈芝心圈圈」收涎，149元。（圖／翻攝自必勝客FB）
更請出可愛寶寶表演用單圈芝心圈圈收涎，搞笑示範用單圈芝心圈圈健身是運動好夥伴，還差點拿來去夜市套圈圈，笑翻眾人。必勝客強調這次没有戰意，只有滿滿善意，史上最友善產品。保證没人因為本產品氣、氣、氣！死！只有香濃起起～起～司。

▲單圈芝心餅皮「認真放空」。（圖／翻攝自必勝客FB）
▲單圈芝心圈圈「認真放空」。（圖／翻攝自必勝客FB）
事實上，「單圈芝心圈圈」早在美國販售過，為了慶祝「芝心餅皮」的25週年紀念，美國加州和德州曾限定門市販售，沒有任何餡料、形狀就像甜甜圈，單賣環繞在披薩外圈的「芝心餅皮」。如今，成為台灣必勝客4/1愚人節的限定商品，選用頂級莫札瑞拉起司打造的濃郁芝心，小編還爆出日文稱讚「很會拉絲～絲吧拉系」！

▲零傷害「無料比薩」真的有賣！單圈芝心圈圈149元。（圖／翻攝自必勝客官網）
▲零傷害「無料比薩」真的有賣！單圈芝心圈圈149元。（圖／翻攝自必勝客官網）
由於今日突發推出，被網友直指是「4/1」愚人節，沒想到有鐵粉發現「真的可以買欸」，狂讚「笑死 好食用🤣」、「我以為是愚人節.....結果真的有......」，必勝客這次沒在開玩笑，「單圈芝心圈圈」認真有賣、沒騙大家！粉絲們可以趕快衝一波。

▲搞笑示範「無料比薩」芝心圈圈可以健身用。（圖／翻攝自必勝客FB）
▲搞笑示範「無料比薩」芝心圈圈可以健身用。（圖／翻攝自必勝客FB）
另外，台灣KIRIN 麒麟一番搾り則在昨（31）日於粉專公告，要將台灣的國民飲料珍珠奶茶合體一番搾，期間限定推出「一番搾酒香珍珠啤酒」雙享瓶，被眼尖的網友戳破是超前部署大開愚人節玩笑，卻紛紛敲碗「想喝！」小編只好推薦消費者，「可以到超商買一罐一番搾並單買珍珠」自行混合，還說「想要Q一點的話，可以換包心或波霸」，祝大家愚人節快樂。

▲KIRIN 麒麟一番搾り 4/1愚人節開玩笑要推出「一番搾酒香珍珠啤酒」。（圖／翻攝自KIRIN 麒麟一番搾りTaiwan FB）
▲KIRIN 麒麟一番搾り 4/1愚人節開玩笑要推出「一番搾酒香珍珠啤酒」。（圖／翻攝自KIRIN 麒麟一番搾りTaiwan FB）

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