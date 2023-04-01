必勝客「零傷害披薩」超猛！實體照公開 試吃結果超意外
愚人節當天不少餐廳都會推出特殊的餐點或者優惠，然而必勝客跟你玩真的！今（1）日推出限定款「零傷害披薩」，中間的料直接被挖空，只剩下周圍的邊邊，原本以為是惡整的宣傳文宣，沒想到還真的可以下單，讓不少老饕看傻眼，紛紛好奇下單來吃，結果試吃意外表示「好吃爆.....根本可變一個商品賣起來」在社群上引起討論。
記者張嘉哲/綜合報導
必勝客今（1）日在臉書上一大早就發文「對不起！義大利人！日本人！彰化人！必勝客不敢再開玩笑了，這次全新力作零傷害披薩！領悟放空食材、立地成佛的真理，沒有戰意，只有滿滿善意史上最友善產品，人手一圈，人見人愛，保證沒人因為本產品氣死，而只有香濃起司！真的沒有在開玩笑」。
由於附圖還表示可以拿來套圈圈、當健身環，不少人都覺得是愚人節噱頭，沒想到隨後必勝客公開「零傷害披薩」本尊！真的就是一個圓圈的起司芝心邊皮，中間挖空「真的沒料」，必勝客小編也表示「我的都送到了，沒想到吧！愚人節最大的玩笑是，沒再跟你開玩笑」。
不少網友也各種下單表示「剛剛點了送來了！真的好吃耶」、「我買了，目前大里塗城店店員說只有我下單，其實蠻好吃的」、「超好吃！我超愛芝心餅皮，拜託一直賣下去啊」、「店員說賣到4月7日，我一定還要再買一次」、「有點想配杏仁茶XD」、「拜託把這個列入日常品項，我一定時不時點來吃，芝心邊邊超美味」、「拜託常駐啊....好好吃」、「跪求常駐」。甚至連藝人李玉璽也朝聖購買，成功引起網友熱議。