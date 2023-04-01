高嘉瑜推實坪制降公設　林右昌允諾2個月內改革虛坪

立委高嘉瑜從2020年起關注國內新建案公設比持續飆高，以台北為例，新建案平均公設比從2015年的34.5%，到去年10月飆升到35.9％新高，等於民眾買到的只有6成是實際可居住的坪數，甚至還有極端建案的公設比高達47%，全世界皆是採實坪計價，僅有台灣獨特的公設計價造成現在公設比飆高、虛坪灌水的亂象，尤其房價居高不下，更引起民怨，內政部長林右昌日前允諾將在2個月提出虛坪改革政策。對此高嘉瑜感謝林右昌有魄力推動改革改正沉痾，也期待台灣能真正落實實坪制。
記者陳威叡／台北報導
高嘉瑜表示，從2009年監委就曾針對房屋虛坪灌水現象糾正內政部，包括建商售屋廣告主打「低公設比」，令消費者無從知悉與分析公共設施坪數分配是否妥當，致引發虛坪、灌水等爭議，內政部放任不顧，洵有疏失；第二附屬建物、公共設施坪數單價與主建物相同，有無暴利之嫌，是否應以不同單價計價以求公允；第三建物登記面積與建管執照面積不一，給予建商「灌虛坪」機會，內政部卻怠惰修法，放任民眾權益受損，實難辭其咎。
高嘉瑜說，近年《建築法》規更放寬許多建商可免計容積的項目，包括陽台、屋簷、雨遮、法定騎樓、防空避難設備、裝卸、停車空間、機電設備、安全梯、管委會使用空間，加上地政法規准予建物測量登記面積多於使用執照面積，造成附屬建物、公共設施灌入坪數，不計入容積卻可灌到住戶的公設，再要住戶買單，用公設名義計價，導致一樣容積、一樣土地坪數，不同建商蓋出的可賣坪數完全不同，甚至把免計容積的車道也灌入公設，這些問題就是長期不推動實坪制計價出現的亂象。
高嘉瑜說，對此亂象自己從2020上任以來，鍥而不捨至少質詢12次以上，要求內政部應正視不肖建商公設灌水問題，包括車道、免計容積計入公設，等於一頭牛剝兩層皮，要求內政部推動實坪制、減少虛坪。
高嘉瑜說，好消息是在質詢新上任的內政部長林右昌時，部長也深有同感並承諾將在2個月內提出虛坪改革政策，讓自己過去3年多努力的質詢總算得到重視，感謝部長有魄力推動改革改正沉痾，也期待台灣能真正落實實坪制。