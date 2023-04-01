李到晛林智妍熱戀ING！D社：像開玩笑一樣 宋慧喬早知道
韓星李到晛、林智妍因拍攝《黑暗榮耀》結緣，去年12月就被《Dispatch》（簡稱D社）拍到約會，D社就表示「2023年4月1日愚人節。 像『開玩笑』一樣的情侶誕生了」，相當幽默。根據D社報導，李到晛、林智妍交往在圈內是「公開的祕密」，劇組團隊宋慧喬、鄭星一、朴成勳、金赫拉、車珠英等人幾乎都知情。
記者陳雅蘭/綜合報導
D社報導指出，李到晛、林智妍是在《黑暗榮耀》的研討會變親近，2人談戀愛是「公開的祕密」，電視劇相關人士也爆料，他們雖然沒有表現出來，卻偷偷戴情侶飾品展現愛意，而且《黑暗榮耀》演員群常聚餐，「他們就是這樣互相了解，發展成愛情」。
李到晛跟林智妍去年12月開始，陸續被拍到約會照，李到晛儘管準備電視劇《壞媽媽》、《死期將至》、電影《破墓》等工作，再忙也不缺席《黑暗榮耀》的聚會，D社也直擊某日演員群的聚餐，李到晛甚至自稱是林智妍的經紀人，開車載她回家，這些經紀公司全都知情。
除了李到晛忙於2部電視劇、1部電影，林智妍也確定接下tvN電視劇《有院子的家》、SBS電視劇《全國死刑公投》，小倆口忙碌之餘，也抽空在3月14日白色情人節低調約會，媒體就認為他們不論工作或愛情上，都能給予建議與扶持，是情人也是好朋友。