必勝客無料披薩爆紅！「隱藏吃法」超狠 最後開賣日期曝
必勝客愚人節大完勝！1日推出「零傷害無料披薩」，中間的料直接被挖空，只剩下周圍的邊邊，原本以為是惡整的宣傳文宣，沒想到真實販售，讓不少民眾看傻眼，也吸引許多藝人開箱，社群上話題討論度超高。然而不少民眾開箱時，還提供了「隱藏吃法」，讓不少人看完直呼「......太狠了，超過癮的吃法」。
記者張嘉哲/綜合報導
必勝客1日在臉書上發文先是向各國人道歉，表示不會再惡搞披薩，不過也推出全新力作「零傷害披薩」，透露「沒有戰意，只有滿滿善意史上最友善產品，人手一圈，人見人愛，保證沒人因為本產品氣死，而只有香濃起司！真的沒有在開玩笑！」並且小編還公開披薩實體照，中間完全沒料，只有一個圓圈的起司芝心邊皮，讓許多網友超傻眼直呼「你贏了！」
而貼文曝光後，不少人馬上點起來開箱，其中不少人逗趣按照必勝客的方法，拿起來當「方向盤」、「套在頭上」或者是假裝當「健身環」使用，笑翻不少人；其中也有人自行發明神吃法，由於中間沒料，因此直接買鹹酥雞把它填滿，直接變成一個全餐，看起來超級好吃，也有網友放入「水餃」、「小披薩」等等，直呼「真的讚死」、「直接吃上癮....好爽」。
而據了解，該「零傷害披薩」販售日期只到4月7日，《NOWnews》記者早上實際到必勝客官網上查看還能夠預訂，因此該商品並非是1日限定，因此要嚐鮮的人腳步可要加快了！不過值得一提的是，原本這只是必勝客惡搞的愚人節活動，沒想到推出之後大受好評，不少人反倒希望成為「常駐商品」，相當有趣。