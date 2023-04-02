石先生吃火鍋全桌5折 姓名有「石研室」同音優惠到月底
快找石先生、顏小姐一起吃火鍋優惠！主打台式爆炒石頭火鍋的「石研室」，推出七週年優惠活動，名字中有「ㄕˊ」、「ㄧㄢˊ」、「ㄕˋ」同音，對中1字享全桌8折，對中2字享全桌5折！憑身分證、健保卡等有效證件都給過，每桌限優惠一次，可以吃到4月底。
記者蕭涵云/台北報導
「石研室」除了招牌爆炒石頭火鍋，還有六杯雞鍋、塔香蛤蜊鍋、台式涮涮鍋等湯底，3月剛聯名「師園」蒜味鹽酥雞，打造令網友朝聖的鹽酥雞麻辣鍋。歡慶七週年推出優惠活動，4/1～4/30到店消費，名字中有「ㄕˊ」、「ㄧㄢˊ」、「ㄕˋ」同音的民眾，凡對「中1字」同音享全桌8折，「中2字」同音享全桌5折，憑身分證、健保卡等有效證件都可享有折扣，每桌限優惠一次，爽吃到4月底，快約石先生、顏小姐出門一起吃優惠。
另外，由台商於北京創立、至今全球有近千家分店的台式小火鍋連鎖店「呷哺呷哺」，台灣首店正式插旗台北市中山區新光三越台北南西店開幕，取自小火鍋閩南語發音「呷ㄒㄧㄚˊ」、「哺ㄅㄨˇ」主打一人一鍋，除了招牌「暖心胡椒豬肚雞套餐」，台灣則有門市限定「黃金蛤蠣鍋套餐」；還結合自創手搖茶飲品牌「茶米茶」，可以邊吃火鍋、邊喝店內爆款炭焙烏龍珍珠奶茶。開幕活動即日起至4/7(五)前兩人同行，「第二套享8折優惠」、滿千元可抽「最高獎1,000元現金券」的幸運輪盤乙次；即日起至4/16(日)，加入LINE好友享限定「特調買1送1」（限外帶）。