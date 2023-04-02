雲端發票中500超嗨！一看「明細」反虧錢 他急檢查傻眼
1、2月的統一發票對獎號碼已經於日前開出，一共有14位幸運兒花小額就中1000萬元，羨煞不少人，不過也有不少人靠著使用載具存取雲端發票，結果也中了不少500元的專屬獎，也是不無小補。不過，近日就有網友分享自己中了500元的雲端發票專屬獎非常開心，不過仔細看了明細之後卻覺得怪怪的，其原因曝光後，更有苦主也遇到同樣情況，引起討論。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在「Dcard」貼文指出「不知道大家會不會好奇自己中獎發票是買了什麼，因為那天上班前不同以往除了買早餐之外，還買了隱形眼鏡等等，結果等到開獎發現中了500元相當高興，但看了明細才發現有一個商品被重複刷了兩次.......」該網友提到「我食量不大，真的沒理有再買一個飯糰.....雖然中了$500，但還是會心疼也會為自己被多收$59元感到不合理，奉勸大家就算存了載具，也要記得看購買明細以免被多收錢」。
貼文一出，網友紛紛回應「就是因爲心疼你被多刷一次！老天還了十個飯糰給你」、「在結帳的時候自己要多注意店員有沒有結錯」、「用載具就是這樣，記得看螢幕上東西有沒有錯，主要是剛刷進去的發票也不會馬上顯示，一定要在螢幕確認」、「我拿特價商品一定會緊盯著看螢幕，之前就遇過店員沒優惠」、「自己沒確認也不能怪誰，至少還中500啦，記取教訓」、「不過如果有反應的話，這張發票就作廢不能中獎了，就當補償吧」。
而有網友看到貼文後，也去檢查了自己的雲端發票，結果發現竟然跟該原PO一模一樣，是買一瓶豆漿被刷成兩瓶，讓該網友傻眼表示「靠X，我剛剛去看發現我也被多扣了25$豆漿」，由於各行各業不論是超商還是量販店，經常在忙碌或者操作機器時有時會失誤，造成多刷的情況時有所聞，民眾在享受雲端發票方便、環保之餘，也可以在結帳時「看著螢幕」核對一下品項才不會虧到哦！