越來越多超商沒有24小時？眾揭「真實理由」：其實很可怕

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貼文一出，不少網友紛紛回應「我倒覺得這樣還比較人性化，大夜班真的有需求的人本身就很少，實在不需要特地開」、「我覺得不需要24小時」、「一直都覺得超商不需要24小時」、「晚上業績不好，還是不要營業好，省電省人事成本，才能永續經營下去」、「原來小7關門長這樣，從來沒看過」、「桃園市政府旁也有一家小7不是24小時，顯然跟偏避無關」、「這小七政策早已行之有年了，很多不是直營的都沒開小時」。
另外，則有內行人表示「去一趟工業區吧，那裡的超商幾乎都是只到晚上11點喔」、「問過我家附近的店長，說節省成本跟人力，大夜班去超商的人本來就很少」、「看業績，很多超商都不是24小，個人支持這樣」、「省一個月大夜班人力跟電費等等的，一年省下費用其實很可怕的，不要以為超商很好賺，很多超商都是這樣節省成本的」、「正確答案就是業績沒達標，跟總公司申請大夜班取消，很正常」。
事實上，這樣的景象並不難見到，常常有一些工業園區或者是科技園區的超商都不會24小時營業，而像是一些大學周邊的限定超商門市也會在「寒暑假」的時候休息或者進行整修，像是文化大學的美食商圈有兩三家超商，經常寒暑假就有一間7-11就會直接關閉，為了節省人力跟電費也是情有可原的事情！