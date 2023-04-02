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越來越多超商沒有24小時？眾揭「真實理由」：其實很可怕

▲網友發現7-11半夜竟然拉下鐵門沒開，感到非常的新奇。（圖/路上觀察學院）
▲網友發現7-11半夜竟然拉下鐵門沒開，感到非常的新奇。（圖/路上觀察學院）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣超商密度非常高，常常一條街上就會有好幾間不同品牌的超商，而其中超商除了販售東西的種類豐富之外，還有24小時營業的制度讓人感到方便。不過，近日就有網友分享自己發現有7-11在午夜的時候店休沒有營業，認為非常特別而發出照片，結果釣出不少常客揭露原因，紛紛力挺這樣的制度。

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一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「難得店休的小7」只見貼出的照片中，一間7-11在午夜的時候已經拉下鐵門沒有營業，由於多數的7-11都是24小時營業制，因此網友看到鐵門拉上的7-11才感到有些特別，拍下與其他人分享。

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▲網友發現7-11半夜竟然拉下鐵門沒開，感到非常的新奇。（圖/路上觀察學院）
貼文一出，不少網友紛紛回應「我倒覺得這樣還比較人性化，大夜班真的有需求的人本身就很少，實在不需要特地開」、「我覺得不需要24小時」、「一直都覺得超商不需要24小時」、「晚上業績不好，還是不要營業好，省電省人事成本，才能永續經營下去」、「原來小7關門長這樣，從來沒看過」、「桃園市政府旁也有一家小7不是24小時，顯然跟偏避無關」、「這小七政策早已行之有年了，很多不是直營的都沒開小時」。

另外，則有內行人表示「去一趟工業區吧，那裡的超商幾乎都是只到晚上11點喔」、「問過我家附近的店長，說節省成本跟人力，大夜班去超商的人本來就很少」、「看業績，很多超商都不是24小，個人支持這樣」、「省一個月大夜班人力跟電費等等的，一年省下費用其實很可怕的，不要以為超商很好賺，很多超商都是這樣節省成本的」、「正確答案就是業績沒達標，跟總公司申請大夜班取消，很正常」。

事實上，這樣的景象並不難見到，常常有一些工業園區或者是科技園區的超商都不會24小時營業，而像是一些大學周邊的限定超商門市也會在「寒暑假」的時候休息或者進行整修，像是文化大學的美食商圈有兩三家超商，經常寒暑假就有一間7-11就會直接關閉，為了節省人力跟電費也是情有可原的事情！

▲全家、7-11響應「Earth Hour 關燈一小時」活動，全台超過萬間門市將於今晚8時30分「集體關燈」。（圖／記者葉政勳攝）
▲現在超商越來越多沒有24小時營業。（示意圖非當事店家／記者葉政勳攝）

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