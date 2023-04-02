輔大陳若儀第26集！遭爆清晰臉照 認嗆「老人才搭公車」
人稱江湖「輔大陳若儀」的一位前準人妻Kelly A在網路上持續開砲，繼上次與無緣的小姑互槓，互相公開「模糊不清」的照片之後，近日輔大陳若儀遭到朋友公開臉部近照，還指出Kelly A只會坐計程車出門。對此，輔大陳若儀重出江湖，這次不嗆小姑了，直接改嗆聲那位爆料者「我一定會把妳揪出來」，引起討論。
記者張嘉哲/綜合報導
日前輔大陳若儀與小姑互相公告頭貼之後，氣得她揚言要小姑吃牢飯，結果隨後遭到朋友背叛，在匿名公社公開輔大陳若儀的「清晰照片」，並且爆料輔大陳若儀出門都只坐計程車，曾經說過「捷運是窮忙族在搭，公車是老人家在坐」，還指出夏天一定要在有冷氣的餐廳吃飯。
對此，輔大陳若儀1日晚間反擊，承認自己曾經說過這些話，並表示「公車本來就是給老人家搭的，不懂為什麼一堆年輕人那麼愛擠公車，且坐博愛座還可能被公審，而那些搭捷運的不都是一些學生上班族，每天窮忙在那邊人擠人搶坐位，不累嗎？」
輔大陳若儀說，我本身就喜歡私人的空間，跟不想浪費時間等車，結果這種事情也要被拿出來講，倒是那位公開我照片的損友「我一定會把妳揪出來！」貼文曝光後，不少網友不以為然表示「看這進度會演到開記者會吧，坐等」、「近身照都公開了，應該會演到開記者會」、「第26集了，時間過蠻快的」、「出一張嘴沒完沒了啊！」