神準心理測驗！選最吸引你的圖　測出「擁有的神秘力量」

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1、西藏頌缽
你的神秘力量是：讀空氣
你總是能理解別人的弦外之音，因為你可以捕捉飄散在空氣中的訊息，很多時候即使對方沒說出口，你也能知道他內心真正的想法，有某種程度的心電感應！這樣的能力會使你顯得很會察顏觀色，不過另一方面，則是會有接受過多的傾向，導致過度在意別人，可以練習把注意力放在自己身上就好，這樣會比較輕鬆喔。
2、蠟燭
你的神秘力量是：照妖鏡
你對自己誠實，有一顆清徹的心，如實地反映外在所見的一切，你總是能看清問題的核心是什麼，清楚且輕鬆地點出問題來，也能看見別人的真實本質，這樣的你可以幫助別人看見自己。需要注意的是，不是每個人都能勇敢面對真相，每個人都有自己的進程，有時候適度就好，太直接也不見得是好事喔。
3、水晶柱＋靈擺
你的神秘力量是: 能量連結
相較於人類，和植物、動物甚至礦物溝通，對你來說是相對容易的，因為他們不像人們會用各種方式隱藏自己，也不會心口不一，以至於讓人產生困惑。你需要更信任自己的直覺和感受，一道門戶便會為你打開，你可以輕鬆地感知到植物的能量形式，以及動物的頻率狀態，或許很難用文字說明，但你就是可以明白他們在想什麼，這樣的你，很適合成為綠手指或動保人士。
4、芳香噴霧
你的神秘力量是：療癒之手
你擅長利用各種工具以及自然界的寶物，你可以透過雙手去療癒別人，或者是單純用雙手創造出美好的作品，讓人覺得開心無比。值得注意的是，我們的雙手可以給予也可以接收，你必須練習找到一個平衡，形成一個流動的狀態，否則容易把別人的問題攬在自己身上，累積太多不必要的負擔。
5、塔羅牌＋占星骰子
你的神秘力量是：訊息下載
直覺很強的你可以輕鬆捕捉靈感，像是擁有開啟宇宙資料庫的能力、下載其他維度的智慧，你可以把這些訊息，轉譯成物質世界可以理解的方式，來幫助自已和別人，你可能會做預知夢，也經常注意到周遭具有象徵性並且重複出現的事物，這些徵兆都在你的宇宙裡形成一個個指引。
6、鼠尾草＋聖木＋樹脂
你的神秘力量是: 守門人
你具有某種引導能力，可以帶領人們回到靈魂的家，感受到安定的力量。你可能適合當一個催眠師，擁有帶領人們潛入內心的能力，可能是藉由儀式或冥想的方式，來幫助人們開啟那道門。以世俗的角度來看，你擁有蠱惑人心的能力，可以帶領團體遵從某種價值或信仰，有當seafood的潛力哦。