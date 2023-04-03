現在還缺蛋嗎？「9籃雞蛋」炸傳統早市 婆媽揭真實情況
蛋荒議題不間斷，農委會努力找出解套之路，近日率先以進口蛋緩解缺口，不過卻也爆出「進口蛋上架之後，市場裡突然就出現巨量雞蛋」，甚至有人以一顆3元拋售，還指出「不知道是好是壞」，被質疑是囤蛋拿出來賣。而近日就有網友到傳統市場買菜時，發現一藍又一籃的雞蛋沒人買，直呼「蛋多的跟什麼一樣」引起熱議。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼出照片，透露自己8點到菜市場去買潤餅皮，結果經過攤販看到滿滿的雞蛋，一藍又一籃的非常多。只見貼出的照片，盤算一下進入畫面中的就至少有9藍雞蛋之多，由於不少人都喊買不到蛋，於是該畫面便吸引了網友的目光。
貼文一出，不少網友紛紛回應「我過一陣子再買了，超怕買到臭蛋」、「本來就是正常買賣就好....一堆恐慌仔也沒吃那麼多不知道在搶啥，現在只是正常供應吧」、「蛋商也想賣蛋啊，誰知道進口雞蛋那麼多」、「不一定是囤蛋啦，連假期間大家都出門，很正常」；另外則也有人表示「現在有蛋了，只是價格還是很高啊」、「市場早就有蛋了好嗎.....沒在逛的人才不知道吧」、「市場蛋慢慢穩定了吧，只是比較貴」。
而《NOWnews》記者實際訪問居住於台南的陳媽媽，她表示大概近一週家裡附近的果菜市場就都有在賣蛋，但現在蛋價還是偏高，主要是「進口蛋」賣很便宜，大家都跑去買便宜的，市場的蛋自然購買的人就少了一些，以台南來說，最近價格一台斤賣92元到100元不等。陳媽媽也說「不清楚其他地區市場狀況，不過進口蛋進來之後，市場確實有在賣蛋，但賣比較貴就是了」。