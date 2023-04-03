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《黑暗榮耀》童年崔惠程無罩激凸！大尺度真相曝光了

▲在《黑暗榮耀》飾演空姐崔惠程童年時期的演員宋智友就透露在劇中「無罩激凸」一幕的真相。（圖／翻攝自IG＠zwu1215）
▲在《黑暗榮耀》飾演空姐崔惠程童年時期的演員宋智友就透露在劇中「無罩激凸」一幕的真相。（圖／翻攝自IG＠zwu1215）

記者郭佩蓉/綜合報導

由南韓女神宋慧喬主演的Netflix復仇韓劇《黑暗榮耀》第二季上線後好評不斷，雖然已完結，不過無論是劇情分析討論、暗藏伏筆和演員們的一舉一動等，仍是粉絲關注的話題。近日，飾演空姐崔惠程童年時期的演員宋智友就透露在劇中「無罩激凸」大尺度的真相，當時她與童年朴涎鎮（辛叡恩　飾）在教堂裡無罩激凸，其實並未真正激凸，而是穿著道具演出，一解觀眾心中的疑惑。

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▲飾演空姐崔惠程童年時期的演員宋智友透露在劇中「無罩激凸」一幕的真相。（圖／翻攝自IG＠zwu1215）
▲飾演空姐崔惠程童年時期的演員宋智友透露在劇中「無罩激凸」一幕的真相。（圖／翻攝自IG＠zwu1215）
在《黑暗榮耀》第一季中，童年朴涎鎮找了崔惠程、李蓑羅穿著純白T恤「無罩激凸」現身教堂活動，為的就是氣身為牧師的李蓑羅爸爸，這一幕播出後也引起熱議，不少韓網認為該畫面應該是假的：「看起來是CG特效」、「假的吧」、「激凸應該是假的。」對此，演員宋智友也在結局播出後向觀眾們解釋了。

宋智友表示激凸確實是假的，該橋段本就寫在劇本中：「劇組體貼演員，特地讓我們戴著模型拍完該顆鏡頭。」她也透露自己所演的角色雖是未成年，不過因為實際年齡已經25歲，因此對於尺度較大的演出並沒有太大問題。

▲童年朴涎鎮（左，辛叡恩　飾）與童年崔惠程（右，宋智友　飾）在教堂「無照激凸」這一幕引起熱議。（圖／翻攝自微博）
▲童年朴涎鎮（左，辛叡恩　飾）與童年崔惠程（右，宋智友　飾）在教堂「無照激凸」這一幕引起熱議。（圖／翻攝自微博）
此外，宋智友受訪時也曾經提到，當初接下該角色時有些苦惱，因為她與飾演成年崔惠程的演員車珠英實際上只差7歲：「感覺她可以親自演自己的童年，我也想過自己真的能夠演她的童年嗎？」不過當時導演也透露，會選她飾演童年崔惠程是因為她的眼神非常強烈，還直虧：「如果是妳欺負人，感覺會很可怕！」正因導演這句話，才讓她決定正式加入劇組。

事實上，飾演成年崔惠程的演員車珠英在劇中也有大尺度演出，她在與全宰寯（朴成勳　飾）泡鴛鴦浴時全裸入鏡，和朴涏鎮（林智妍 飾）爭執時「上空」脫下襯衫露出傲人上圍，遭韓網猛批「沒必要露點」，也被質疑是用CG合成。後來，就有網友從片尾字幕挖出「隱藏內幕」，猜測裸戲應該是有替身代打，韓國網友發現第13集結尾字幕有特別標示「惠程替身李度妍（이도연 ）」，讓外界瘋猜裸戲應該就是由這位替身代打上陣，最後再由CG合成。不過對於此說法，目前《黑暗榮耀》劇組尚未出面證實，因此真相仍不得而知。

▲《黑暗榮耀》空姐崔惠程（車珠英 飾）在劇中有大尺度演出。（圖／翻攝自車珠英차주영IG）
▲《黑暗榮耀》成年的崔惠程（車珠英 飾）在劇中也有大尺度演出。（圖／翻攝自車珠英차주영IG）
▲空姐崔惠程（車珠英 飾）在劇中直接正面露點，引起韓網討論批評。（圖／翻攝Netflix）
▲空姐崔惠程（車珠英 飾）在劇中直接正面露點，引起韓網討論批評。（圖／翻攝Netflix）
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