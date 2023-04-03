獨／日本入境「爆排5小時」！達人揭背後原因：短期無解
全球疫情趨緩，出國旅遊人潮回流，不少人喜愛的觀光聖地日本近期又是賞櫻熱季，但卻被爆出日本入境大混亂，人潮大塞車，甚至有人晚上抵達機場，凌晨才出關，許多趁著清明連假出遊的台灣人也頻傳災情，對此日本旅遊達人林氏璧提及，除了疫情減緩和賞櫻季外，會造成日本入境塞車的原因，應該和「機場人力」沒跟上人流脫不了關係，不過塞車狀況大多出現在晚間、班機較密集時段的大機場，想去日本的民眾無需過度擔憂。
記者張志浩/綜合報導
林氏璧向《NOWnews今日新聞》記者指出，疫情前和東京奧運期間，日本入境的人潮在各機場都比現在還多，卻沒出現崩潰的情況，推測是疫情期間，宛如空城的機場人力大幅縮編，但去年大解封後，部分機場在員工的補充和訓練無法跟上旅客人潮導致；林氏璧也說道，自己今年2月前往沖繩時也有發現這樣的狀況，「實在沒辦法，只能等日本機場慢慢重新適應」。
林氏璧進一步表示，許多人懷疑日本入境時要出示3劑疫苗施打證明，才導致節奏拖慢，但真正讓人潮卡死的，還是過海關的各項審查。而透過網友們的回饋，林氏璧發現，要形成塞車的關鍵，多數是大機場晚上班機較密的時間點，其他機場其實狀況較少，隨著全球旅遊意願攀高，日本入境旅客只會更多，民眾若擔憂自己只能入宿機場，買機票時其實可以刻意避免大機場，例如買成田怕塞，就買羽田等，且機票價現階段都較貴，實質上沒差多少，「與其塞車到深夜出機場只能坐計程車，不如讓自己輕鬆點」。
此外，近期日本時事通信社有報導指出，日本入境可能在5月8日就不必出示施打疫苗證明，這意味著暑假會是日本機場的下個考驗，而近期櫻花季就像是壓力測試，林氏璧強調，暑假的日本入境人潮，可能會高於疫情前甚至是奧運期間，且5月還有勞動節假期，相信日本機場在經過這次的經驗後，會加速人力補充和規劃，「畢竟國門開放也才半年的時間，要回歸正常一定需要時間。」