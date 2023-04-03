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工作3年被裁！27歲男「資遣費收150萬」　佛心老闆吐原因

▲一位27歲上班族表示，自己待的公司近期決定整頓內部，不過他卻收到「7位數資遣費」，佛心老闆更坦白所有原因。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲一位27歲上班族表示，自己待的公司近期決定整頓內部，不過他卻收到「7位數資遣費」，佛心老闆更坦白所有原因。（示意圖，非當事人／取自pixabay）

記者潘毅/綜合報導

近期國外科技巨擘裁員消息不斷，連美國麥當勞甚至都驚傳要「組織重整」。在台灣也有位27歲上班族表示，自己待的公司近期決定整頓內部，不過他卻收到「7位數資遣費」，佛心老闆更坦白所有原因，更讓許多網友羨慕不已。

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「老闆把我資遣了，說我適合更好的公司」，一位男子在論壇Dcard上發文分享，自己目前在一間20多人小公司待3年，月薪5萬2，而平時都不用加班、年終都有3個月以上，同事平均年齡都在40以上，辦公室氣氛相當和樂。

不過老闆最近卻開始籌備要把公司收起來，更對公司內最年輕的原PO提出資遣，老闆則坦言「公司等大家退休後也要收起來了，我希望可以照顧我的員工到退休，但你還年輕，如果將來公司不在害你中年失業，我會覺得對不起你」。

▲原PO日前在ATM領錢發現「少一張鈔票」，當下對著鏡頭點鈔3次，也立刻打給銀行客服，豈料銀行竟因為1理由不認帳。（示意圖／翻攝pixabay）
▲原PO戶頭入帳150萬資遣費，老闆更吐露真實考量。（示意圖／翻攝pixabay）
最後老闆更豪氣給出高達「150萬」的七位數資遣費，甚至還動用關係幫原PO尋找未來出路等，令他相當感動「離開熟悉的環境再加上老闆人也蠻好的，有點捨不得。」

而各路上班族見此經歷，皆忍不住驚呼「150萬太佛了吧，老闆是在開公司還是開廟」、「三年的資遣頂多1.5個月，給到150萬，你可以認乾爹，幫他晚年善後了，真的是佛心老闆。」、「打滾多年，偶爾也會從別人那邊聽說真的很善良的老闆，雖然這種好老闆很少見，但是聽到真的會讓人感動得眼角泛淚」、「貧窮限制了我們的思想，有錢人本就不注重於錢，遇到貴人只能說你運不錯」。

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