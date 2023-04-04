iPhone 6正式淘汰？內行用「神機」省錢撐5年：跟鬼一樣
iPhone在台灣的使用比率非常高，市占率高達6成以上，其中被譽為史上最強的手機「iPhone6」系列在蘋果持續推出新機之後，地位開始受到動搖。近日，就有網友討論「iPhone新一代的神機是哪一支？」貼文引起廣大迴響，不少人紛紛指出是「iPhone8 Plus」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「大家覺得iPhone最耐用的是哪一支？我目前用最久的是手上的iphone XR，再用兩個月就滿四年了，前一支iPhone 6S我也頂多只用了三年，已經打敗了最強手機的地位，大家心目中的iPhone神機是哪支？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「8p到現在還很順，跟鬼一樣」、「絕對是iPhone 8 Plus真的好用」、「8P現役」、「那些講6s的，升到13以上就回不去了」、「6S還在服役中」、「Xs跟Xs Max，螢幕比前幾款大+有Face ID，應該才是最好用的吧」、「8系列，用5年多了」、「8+用10年沒問題」、「8+我保證用十年沒問題，真的好用」、「8+，不太玩遊戲的話，還很好用」、「6可以退休了啦，現在是8最強了」。
綜合網友意見，多數人認為「iPhone 8 Plus」的地位已經取代 iPhone 6的位置，因其iPhone 6的系統已經相對現在來說老舊許多，很多系統也已經無法支援更新，而iPhone 8 Plus也是蘋果末代有Home鍵的手機，從2017年推出後，不少人就用到現在已經長達五年之久，仍然相當好用，被果粉譽為是「iPhone最強手機世代交替」。