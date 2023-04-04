飛日本吃麵！他見「免費加玉」以為是蛋　點3份下場超糗

iPhone 6正式淘汰？內行用「神機」省錢撐5年：跟鬼一樣

▲iPhone6過去被譽為是「最強神機」，不過隨著蘋果新機不斷出新，最強神機世代替換的時間已到。（示意圖／翻攝Unsplash）
▲iPhone6過去被譽為是「最強神機」，不過隨著蘋果新機不斷出新，最強神機世代替換的時間已到。（示意圖／翻攝Unsplash）

記者張嘉哲/綜合報導

iPhone在台灣的使用比率非常高，市占率高達6成以上，其中被譽為史上最強的手機「iPhone6」系列在蘋果持續推出新機之後，地位開始受到動搖。近日，就有網友討論「iPhone新一代的神機是哪一支？」貼文引起廣大迴響，不少人紛紛指出是「iPhone8 Plus」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在PTT貼文指出「大家覺得iPhone最耐用的是哪一支？我目前用最久的是手上的iphone XR，再用兩個月就滿四年了，前一支iPhone 6S我也頂多只用了三年，已經打敗了最強手機的地位，大家心目中的iPhone神機是哪支？

▲iPhone,手機,iPhone 14,iPhone 14 Pro。（圖／記者葉政勳提供）
▲隨著iPhone系列機種推陳出新，不少網友討論哪一支才是現在「最強iPhone」。（圖／記者葉政勳提供）
貼文一出，不少網友紛紛回應「8p到現在還很順，跟鬼一樣」、「絕對是iPhone 8 Plus真的好用」、「8P現役」、「那些講6s的，升到13以上就回不去了」、「6S還在服役中」、「Xs跟Xs Max，螢幕比前幾款大+有Face ID，應該才是最好用的吧」、「8系列，用5年多了」、「8+用10年沒問題」、「8+我保證用十年沒問題，真的好用」、「8+，不太玩遊戲的話，還很好用」、「6可以退休了啦，現在是8最強了」。

綜合網友意見，多數人認為「iPhone 8 Plus」的地位已經取代 iPhone 6的位置，因其iPhone 6的系統已經相對現在來說老舊許多，很多系統也已經無法支援更新，而iPhone 8 Plus也是蘋果末代有Home鍵的手機，從2017年推出後，不少人就用到現在已經長達五年之久，仍然相當好用，被果粉譽為是「iPhone最強手機世代交替」。

雲端發票APP哪個好用？「4大天王」最夯　這款能抽iPhone

iPhone 15最新爆料！傳「側邊按鈕」將移除　新功能曝光

iPhone「忘關1功能」28萬飛了！不用解鎖可盜刷：快檢查

iPhone備忘錄藏「超強功能」！學生嘆太晚知道：好省錢

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀