飛日本吃麵！他見「免費加玉」以為是蛋　點3份下場超糗

雞蛋、雞排一秒就輸了！「大魔王」漲2倍抓包：直接吃土

▲近期台灣雞蛋產能受到影響，不少市面上的雞蛋一斤都喊破百元，讓不少婆媽感到相當吃緊。（圖／記者潘毅攝）
▲近期台灣雞蛋產能受到影響，不少市面上的雞蛋一斤都喊破百元，讓不少婆媽感到相當吃緊。（圖／記者潘毅攝）

記者張嘉哲/綜合報導

從去年開始不少民生物資就已經漲過一輪，近日雞蛋價格遠高於進口蛋，連鎖雞排店一塊甚至喊出100元的高價，處在這物價飛漲的時代，民眾喊苦也只能咬牙撐下去。而近日，就有網友發現漲得最誇張的其實都不是民生物資，而是「汽車駕訓班」，貼文曝光後，引起廣大迴響，這才發現有些地區駕訓班已經整整上漲了3倍之多，相當驚人。

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一名網友在PTT貼文指出「現在物價飛漲，一堆東西都漲翻天，台灣的駕訓班很貼心，車子上跟駕訓班路邊還一堆記號，超好過關的，不過大家還記得以前學開車時駕訓班報名費多少錢嗎？現在好像1人都要上萬元... 而且手排還比自排貴... 大家還記得嗎？」

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▲網友發現駕訓班從以前到現在已經漲價不少。（圖/NOWnews資料照）
貼文一出，不少網友紛紛回應「2015手排6500，練習車超破」、「我15年前手排5500欸，現在是多少啊？」、「2009台南手排5000」、「10年前手排7000啊，現在好像要16000以上了北部」、「台中5000元自排，27年前」、「2023年就是剛考，15500給你參考」、「去年剛考完，17500超傻眼，我哥說10年前台南4500手排」、「2007年台中8000元含考試費」、「我三年前就11000了」、「去年新竹自排東扣西扣15000」、「上個月剛考完，噴了17000直接吃土」。

綜合網友意見，各地區在數十年前價格都尚未破萬，不過現在根據行情來看已經都要13000元至19000元不等，像是有台南地區最低有4千、5千過去就能考照，如今都是兩三倍的價差，但秉持著專業教學，開車上路又不可能自學，咬牙還是得付錢學習。

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▲由於現在考駕照有「道駕」的部分，所以費用自然又在上升，因為需要教練指導、駕訓班要買道駕車等等。（圖/NOWnews資料照）
而《NOWnews》記者也實際訪問駕訓班劉教練，他透露駕訓班漲價的原因在於，過去因為「沒有路考的制度」所以一週就能教完學員場內並且應考，等於教練一個月能幫公司賺到四期的錢；不過因為汽車駕照新制上路之後，增加路考制度，所以變成要帶場內兩個禮拜加道駕總共一個月，一個月剩下接兩期，翻桌率變低自然會漲價。

劉教練說「當然還有買道駕車也需要成本，然後物價上漲也是主要原因，綜合以上駕訓班的費用才會逐日升高」，劉教練笑說「我20年前在彰化考的時候是8000元，其實算起來現在大多台北駕訓班是16000左右的價格，以前的8000價值也不輸現在的16000，應該也不算太貴啦」。

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