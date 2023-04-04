雞蛋、雞排一秒就輸了！「大魔王」漲2倍抓包：直接吃土

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貼文一出，不少網友紛紛回應「2015手排6500，練習車超破」、「我15年前手排5500欸，現在是多少啊？」、「2009台南手排5000」、「10年前手排7000啊，現在好像要16000以上了北部」、「台中5000元自排，27年前」、「2023年就是剛考，15500給你參考」、「去年剛考完，17500超傻眼，我哥說10年前台南4500手排」、「2007年台中8000元含考試費」、「我三年前就11000了」、「去年新竹自排東扣西扣15000」、「上個月剛考完，噴了17000直接吃土」。
綜合網友意見，各地區在數十年前價格都尚未破萬，不過現在根據行情來看已經都要13000元至19000元不等，像是有台南地區最低有4千、5千過去就能考照，如今都是兩三倍的價差，但秉持著專業教學，開車上路又不可能自學，咬牙還是得付錢學習。
而《NOWnews》記者也實際訪問駕訓班劉教練，他透露駕訓班漲價的原因在於，過去因為「沒有路考的制度」所以一週就能教完學員場內並且應考，等於教練一個月能幫公司賺到四期的錢；不過因為汽車駕照新制上路之後，增加路考制度，所以變成要帶場內兩個禮拜加道駕總共一個月，一個月剩下接兩期，翻桌率變低自然會漲價。
劉教練說「當然還有買道駕車也需要成本，然後物價上漲也是主要原因，綜合以上駕訓班的費用才會逐日升高」，劉教練笑說「我20年前在彰化考的時候是8000元，其實算起來現在大多台北駕訓班是16000左右的價格，以前的8000價值也不輸現在的16000，應該也不算太貴啦」。