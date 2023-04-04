病患家屬聽「1句話」跪地淚崩！ICU護理師認：最難說出口
開心放5天連假的同時，仍有許多人正堅守崗位，維持社會正常的運行，護理人員也在這個行列之中。昨（3）日ICU護理師林婷就分享工作心境，每當醫師宣布病患死亡後，接著護理師就必須詢問家屬「1句話」，只要一開口就會伴隨著家屬們的啜泣聲，貼文也勾起許多民眾的共鳴。
記者潘毅/綜合報導
護理師林婷在臉書上發文「在ICU每次醫師一宣佈死亡時間，接著護理師就會拿給家屬死亡通知單說『哪位家屬可以代表簽名』，這是我最討厭最難說出口的一句話」，因為多年下來只要一開口，都會伴隨家屬的哭泣聲，讓她感到一陣陣觸動以及鼻酸。
林婷提到，自己在ICU好幾年了，說這句話幾乎讓所有家屬都會情緒激動，有些還會抓著護理師雙臂，甚至還跪下來求問「沒有方法了嗎？」此時護理師都會跟其他家屬打個暗示，讓該家屬先坐著先休息，並接續安慰「你放心待會我們護理師們會把家人用乾淨，身上所有管路拆除，讓祂舒服的走完這一程」。
林婷隨後幫病患穿上新衣服，進行臉部清潔 ，口裡唸著一切好走、一切放下，而家屬看到這一幕也就釋懷了，就像死者只是睡著一樣，「只是在另一個地方生活，只要！不要忘記，就一直都在。走時已經在你心裡留下一棵大樹，想起來時內心都是力量。」
許多民眾看完後也紛紛感動回應「同理心並視病如親，謝謝醫護們」、「醫護人員真的很偉大 」、「加油！你們真的是最棒的」、「身為殯葬業的一分子，得以體會這句話的重要性」。