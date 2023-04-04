兒童節收過最狂禮物是啥？老師見「1物」流口水：超羨慕
今（4）日是台灣一年一度的兒童節，也恰巧被包含在清明節連假當中，許多家長都帶著孩子出遊或到賣場選購禮物等等，度過開心的一天。日前就有網友好奇發起討論「兒童節收過啥最狂禮物？」就有老師曾目睹學校竟發給學生「1物」，讓她羨慕得直流口水。
記者潘毅/綜合報導
許多人都曾在國小時期的兒童節，都會收到文具、馬克杯等等禮物，就有鄉民好奇「大家收過哪些學校發的禮物？讓你印象深刻的，最狂或最不實用的都可以」；問題發起後，立刻有許多人分享收到不實用禮物經驗：「轉一轉解體的魔術方塊」、「附近文具店收集來賣不掉的各種小物裝成一包」、「輕輕碰一下指針就掉下來的時鐘」。
一派人也說出特殊的收禮經驗、「兒子有拿到有印象的是繪本、益智玩具」、「最慘收過一把尺」、「收過枕頭，當時午覺大家都抱著同樣的枕頭在睡」、「印象深刻的有簡易望遠鏡」、「紅豆麵包…老師前一天還特別提醒不要吃早餐，在朝會時拿到完全愣住」。
甚至還有老師分享曾經目睹過的超狂禮物「小時候收過最實用的就不鏽鋼的便當盒，但之前在金門的國小實習，某國小發給學生的兒童節禮物是，當時很紅的卡通浴巾以及宜蘭知名奶凍卷，看到第二個禮物我真的各種羨慕啦，好想吃」。