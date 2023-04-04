新竹3寶爸結紮1年「老婆又懷孕」！檢驗結果曝：嚇壞家長
隨著醫學進步，許多夫妻在生完孩子後，都會選擇進行結紮手術，避免再有意外的小生命誕生。不過就有一名新竹3寶爸，在結紮完1年後，妻子又意外懷孕，而檢驗結果曝光也讓醫師坦言：「機率超低」。
記者潘毅/綜合報導
一位3寶爸在論壇PTT訴說近期遭遇，「我是有三個小孩的爸爸，到新竹的泌尿科診所做結紮手術，由於結紮完的第一次驗精，精蟲數量已經只剩沒有活動力的300隻殘留物，因此之後也沒有做避孕，沒想到隔年老婆又懷上第四胎，跑去婦產科確認已經第六周」，他也坦言當時知情的當下，腦袋真的一片空白，「腦海裡的鄉民一直問我：是不是綠綠的」。
隨後3寶爸也到其他醫院進行第二次驗精，結果發現他結紮完一年後，「顯微鏡下仍有4隻活動力超強有A、B級，2隻是低活動力C、D級」，醫師則坦言這種懷孕機率已經低到不行，甚至「比手槍打死數公里外的一隻螞蟻」還難。
之後3寶爸拿著其他醫院的報告，前往當初結紮的醫院進行掛號，並進行了第三次驗精，結果仍驗出有活動力的2隻精蟲，讓醫師也訝異「我幫快數千人結紮，你是第二個有這個問題的」，最後還免費再幫原PO進行一次結紮處理。
有了此次經驗，也讓3寶爸忍不住建議「各位如果結紮一定精子數要驗到0，不可以便宜行事，然後就算驗到0，過個1、2年還是要再次確認」。而許多鄉民看完詳細過程後，也紛紛回應「這一點點量就中獎，那些生不出來的人都傻眼了吧，機率低到不可思議」、「天選之人」、「原來男生結紮後還是有機會懷孕啊！不是0」。