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TXT跟BTS差好多！第1次來台灣拒採訪 主辦曝BIGHIT的決定

▲BTS（防彈少年團）的師弟TXT（TOMORROW X TOGETHER）首次來台開唱。（圖／TXT Twitter）
▲BTS（防彈少年團）的師弟TXT（TOMORROW X TOGETHER）首次來台開唱。（圖／TXT Twitter）

記者陳雅蘭/台北報導

南韓天團BTS（防彈少年團）的師弟TXT（TOMORROW X TOGETHER）於2019年出道，他們受到師兄紅透半邊天的人氣加持，甫亮相就備受世界關注，TXT也努力發展歌唱事業，目前亦有水準之上的人氣與影響力。TXT今（4日）首度在台舉辦演唱會，第一次訪台卻謝絕台灣媒體採訪，對比師兄BTS 2015年初來台就上遍節目、接受各大媒體訪問宣傳自己，處世方式完全不同，主辦單位「Applewood Taiwan」則向《NOWnews今日新聞》表示，他們一切都是遵照韓方經紀公司（BIGHIT MUSIC）的決定

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▲▼TXT首次來台不試水溫，直接開2場演唱會均完售，人氣不容小覷。（圖／Applewood Taiwan臉書、拓元售票）
▲▼TXT首次來台不試水溫，直接開2場演唱會均完售，人氣不容小覷。（圖／Applewood Taiwan臉書、拓元售票）
▲TXT
 
BTS於2013年出道，2015年第一次來台，當時BTS入境隨俗不喊累，7位成員Jin、SUGA、j-hope、RM、Jimin、V、Jung Kook上遍節目與接受各大媒體訪問，相當配合台灣媒體的文化，成員甚至對於才剛受訪完，網路立即出現BTS的即時報導感到興奮，直呼台媒出稿速度快，一一開心拜讀。

BTS認真鑽研音樂，人氣與日俱增，如今已是當紅國際天團，儘管從2017年開始來台不再受訪，但他們每每在台灣舉辦演唱會，皆會邀請台灣記者入場觀賞、撰寫報導；在2018年12月，BTS首次選在能容納2萬人的「桃園國際棒球場」舉辦《LOVE YOURSELF》巡迴演出，當時經紀公司「Big Hit娛樂（現名稱為HYBE）」的韓方窗口，還特地與台灣記者會面、交換名片，感謝記者願意抽空來到偏遠的桃園場地採訪BTS的演唱會。

BIGHIT MUSIC成功捧出天團BTS後，決定推出新男團TXT，TXT受到師兄的影響，還未出道就備受世界關注，最終5位成員然竣、秀彬、杋圭、太顯、休寧凱於2019年正式亮相，他們音樂也受到大眾歡迎，待疫情趨緩後，2022年成功造訪美國展開巡迴演出，今年3月舉辦第二次世界巡迴演唱會，宣布4月要與台灣MOA（粉絲名）會面。

TXT貴為BTS的師弟，加上他們優秀的演藝成績有目共睹，又是第一次來到台灣，令許多台灣媒體感到好奇、紛紛詢問採訪事宜，但他們這趟寶島行卻謝絕任何台灣記者採訪，僅管TXT是4日的演出、提早於2日就到台灣，在時間充裕的情況下依然未安排記者會或訪問，韓方跟主辦單位則選擇帶藝人去吃鼎泰豐、逛淡水老街，連演唱會亦不給媒體入場拍攝與報導，與師兄BTS的海外宣傳模式大相徑庭。

《NOWnews今日新聞》訪問一名TXT的粉絲，對方表示：「MOA（TXT的粉絲名）很期待TXT在台灣發聲的不同面，滿多人都在等他們來台的報導出來，但都沒有看到，或許真的是要專心準備演唱會吧？但還是不太理解，拍拍照接受採訪也不錯吧？畢竟是第一次來台灣，出道4年第一次來台灣耶！MOA會很想念他們在台灣留下深刻的回憶！」另一名同為BTS粉絲的MOA則說，他對於BTS未爆紅前在台受訪的影片印象深刻，尤其是成員吃鹹蛋跟台灣便當的畫面，「非常經典，歷歷在目啊！」

對此，主辦單位「Applewood Taiwan」多次表示演出不開放採訪「是韓方的決定」，透露經紀公司會在演出當晚提供審核過的照片與新聞給媒體發稿；台灣媒體可以理解韓方有權謝絕媒體採訪，台灣主辦也未有義務替媒體爭取採訪與溝通，但韓方希望台灣媒體照單全收、給什麼內容就報導什麼內容，彷彿把媒體單位當成發稿機的態度，令人十分不解。

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▲BTS最後一次來台是2018年在桃園舉辦萬人演唱會，2場都歡迎記者入場採訪。（資料圖／Live Nation Taiwan）
▲BTS最後一次來台是2018年在桃園舉辦萬人演唱會，2場都歡迎記者入場採訪。（資料圖／Live Nation Taiwan）

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