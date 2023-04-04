TXT跟BTS差好多！第1次來台灣拒採訪 主辦曝BIGHIT的決定

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BTS認真鑽研音樂，人氣與日俱增，如今已是當紅國際天團，儘管從2017年開始來台不再受訪，但他們每每在台灣舉辦演唱會，皆會邀請台灣記者入場觀賞、撰寫報導；在2018年12月，BTS首次選在能容納2萬人的「桃園國際棒球場」舉辦《LOVE YOURSELF》巡迴演出，當時經紀公司「Big Hit娛樂（現名稱為HYBE）」的韓方窗口，還特地與台灣記者會面、交換名片，感謝記者願意抽空來到偏遠的桃園場地採訪BTS的演唱會。
BIGHIT MUSIC成功捧出天團BTS後，決定推出新男團TXT，TXT受到師兄的影響，還未出道就備受世界關注，最終5位成員然竣、秀彬、杋圭、太顯、休寧凱於2019年正式亮相，他們音樂也受到大眾歡迎，待疫情趨緩後，2022年成功造訪美國展開巡迴演出，今年3月舉辦第二次世界巡迴演唱會，宣布4月要與台灣MOA（粉絲名）會面。
TXT貴為BTS的師弟，加上他們優秀的演藝成績有目共睹，又是第一次來到台灣，令許多台灣媒體感到好奇、紛紛詢問採訪事宜，但他們這趟寶島行卻謝絕任何台灣記者採訪，僅管TXT是4日的演出、提早於2日就到台灣，在時間充裕的情況下依然未安排記者會或訪問，韓方跟主辦單位則選擇帶藝人去吃鼎泰豐、逛淡水老街，連演唱會亦不給媒體入場拍攝與報導，與師兄BTS的海外宣傳模式大相徑庭。
《NOWnews今日新聞》訪問一名TXT的粉絲，對方表示：「MOA（TXT的粉絲名）很期待TXT在台灣發聲的不同面，滿多人都在等他們來台的報導出來，但都沒有看到，或許真的是要專心準備演唱會吧？但還是不太理解，拍拍照接受採訪也不錯吧？畢竟是第一次來台灣，出道4年第一次來台灣耶！MOA會很想念他們在台灣留下深刻的回憶！」另一名同為BTS粉絲的MOA則說，他對於BTS未爆紅前在台受訪的影片印象深刻，尤其是成員吃鹹蛋跟台灣便當的畫面，「非常經典，歷歷在目啊！」
對此，主辦單位「Applewood Taiwan」多次表示演出不開放採訪「是韓方的決定」，透露經紀公司會在演出當晚提供審核過的照片與新聞給媒體發稿；台灣媒體可以理解韓方有權謝絕媒體採訪，台灣主辦也未有義務替媒體爭取採訪與溝通，但韓方希望台灣媒體照單全收、給什麼內容就報導什麼內容，彷彿把媒體單位當成發稿機的態度，令人十分不解。
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