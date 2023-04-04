大便拉出「整根金針菇」？背後原因長知識 恐是健康警訊
金針菇是家常料理常見的蔬菜，無論在外吃火鍋、燒烤或熱炒，餐桌上也常有它的身影，不過許多人發現，吃完金針菇的隔天上廁所時，金針菇時常像沒被體內的消化系統處理過一樣，原封不動地出現在馬桶內，對此行政院農委會公布解答；專業營養師也提醒，若糞便中含有食物殘渣，且伴隨持續性腹瀉、不明原因的體重減輕、疼痛、發燒等症狀時，可能就是健康出現警訊，請民眾多多留意。
記者張志浩/綜合報導
針對金針菇常常有吃完「明天見」的情況，農委會近日表示，金針菇屬於一種真菌，其細胞壁含有結構扎實的幾丁質多醣體，也是膳食纖維的一種，由於人類的腸胃沒辦法將金針菇的膳食纖維分解消化，才會導致隔天再見的狀況發生。
不過農委會強調，雖然金針菇不太容易被消化，但在烹煮與咀嚼過程中，其實會將營養物質如水溶性多醣、胺基酸釋放出來，人體再藉由消化道吸收，所以還是能吃到金針菇的營養，隔天看到的金針菇屍體，大多只是一些消化不了的膳食纖維。
營養師李婉萍則在個人網頁撰文提及，纖維無法被胃酸和小腸內的膽汁、胰液等消化酶分解的緣故，導致一路進到大腸之後便會以食物的原形態被排出，不過纖維最主要的任務在於清理腸道，雖然不被胃與腸消化，但可幫助排除體內的廢物和毒素；也能增加糞便的體積、吸收水分，使其成形且更加柔軟，容易解出。
李婉萍總結，假使糞便裡摻雜殘渣，尤其是高纖維食物，同時間沒有其他症狀的情況下，一般不需要擔心。不過若是伴隨有持續性腹瀉、不明原因的體重減輕、疼痛、發燒或任何排便習慣上的改變等症狀，可能是某種健康狀況的警訊，此時就務必向醫師諮詢專業意見。