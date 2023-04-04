清明連假衝台南！他2天1夜「噴掉1萬3」 眾見這支出嘆氣
此次清明節連假長達5天，很多人都安排了一場旅行來陶冶身心，不過就有台北人表示，自己連假去台南玩2天1夜就花掉1萬3千元，而完整支出曝光後，讓很多人嘆氣直言「真的太貴」。
記者潘毅/綜合報導
一位台北人在論壇PTT上分享連假心得，自己剛結束了一趟台南遊，但2天1夜就花掉了1萬3，支出明細為「台北台南高鐵來回票2700元，第一天租車10小時2650元、第二天機車600元，飯店住宿5000元，吃東西2000多」。
原PO回家算完消費總額後，忍不住驚呼「明明飯店只是住中階，食物也沒吃特別好，而高鐵、租車又都是剛性需求，國旅真的貴！」
不少鄉民看完後立刻揪出原因「 飯店單人房5000太貴了吧」、「住宿太貴了，只是睡個覺，甚至當天高鐵來回，去兩天都不到這個價錢，而且一個人而已」、「乾脆不要住飯店 兩天都高鐵來回還比較划算」、「上個月去嘉義。兩天一夜也花了1萬2左右，花費也跟你差不多」、「假日住宿貴到離譜」。
還有人進一步分析「正面思考，找第二人只就要四千多元」、「如果你找一個伴，租車機車飯店就可以多一個分母」、「你的交通費，買廉航機票去沖繩，應該找得到」。