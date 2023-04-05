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蔡麥會凌晨登場　台總統首度在美會晤政壇第3號人物

▲蔡英文在8個月內與前後2任美國眾議長會面，即將登場的蔡麥會，更是台灣總統首度在美國本土與美眾議長會晤。（圖／總統府提供）
▲蔡英文在8個月內與前後2任美國眾議長會面，即將登場的蔡麥會，更是台灣總統首度在美國本土與美眾議長會晤。（圖／總統府提供）

記者陳威叡／台北報導

總統蔡英文明日凌晨1時許，將在加州雷根總統圖書館會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），這不僅是蔡英文在8個月內與先後兩任眾議長會唔，更是創下台灣總統首度在美國本土境內與美國政壇第3號人物會面紀錄，別具意義的世紀同框更讓中共跳腳，國台辦早已警告美方恪守「一個中國原則」，若雙方接觸必將採取措施堅決回擊。而美國白宮強調此次已是蔡英文第6度過境美國，不罕見也不奇怪，強烈敦促北京「不要反應過度」。

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蔡英文在上月29日展開「民主夥伴共榮之旅」，出訪友邦瓜地馬拉、貝里斯，並將過境美國紐約與洛杉磯，而重頭戲莫過於明日凌晨將在加州雷根總統圖書館與麥卡錫率領的跨黨派國會議員會晤。

美國眾議院長在美國總統的繼承順位，僅次於身兼聯邦參議院議長的副總統，政治順位排名第3，麥卡錫在美國政壇重要性不言而喻，2人在美國本土境內會面的政治意義更是引發國際關注。

這也是台美1979年斷交以來，台灣總統第3度與美國眾議長會面，第1次是在1997年4月2日，前總統李登輝接見快閃訪台的眾議長金瑞契（Newt Gingrich），第2次則是蔡英文8個月前在總統府接見眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi），而本次蔡英文在美國境內與美國政壇第3號人物會面，不僅創下首例同時別具意義。

對於蔡麥會的世紀同框引起國際間的關注，根據外媒報導稱，麥卡錫率領跨黨派組議員參加，其中重量級成員包括民主黨籍眾院核心小組主席阿圭拉（Pete Aguilar），美中戰略競爭特別委員會兩黨主席分別為民主黨的克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi）與共和黨的蓋拉格（Mike allagher）共18人參加。

而蔡麥會預計將在台灣時間明日凌晨登場，麥卡錫將在1時歡迎總統蔡英文車隊，預計在1時45分進行雙邊閉門會議，結束會將分別發表公開談話，隨後再進行午宴，蔡英文預計於4時30分離開，而麥卡錫將在5時召開記者會並接受媒體提問。

國台辦同樣密切關注2人動態，早在蔡英文出訪當日，國台辦發言人朱鳳蓮稱，若2人接觸將是又一起嚴重違反一個中國原則，並損害中國主權和領土完整，破壞台海和平穩定的挑釁，強調堅決反對，必將採取措施堅決回擊。

對此白宮國安會發言人柯比（John Kirby）也在日前表示，說明蔡英文先前已6度過境美國，這並不罕見也不奇怪，北京沒理由為此過度反應，強烈敦促北京不要反應過度，實在沒有理由這麼做。

如預期中共官媒宣布將啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，總統府也在今日回應指出，相關單位密切掌握區域周邊情勢，總統蔡英文在第一線拚外交，也都有即時掌握狀況，請民眾放心，同時呼籲北京當局，台海和區域的和平穩定，是兩岸共同的責任。

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