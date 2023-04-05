蔡麥會凌晨登場　台總統首度在美會晤政壇第3號人物

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美國眾議院長在美國總統的繼承順位，僅次於身兼聯邦參議院議長的副總統，政治順位排名第3，麥卡錫在美國政壇重要性不言而喻，2人在美國本土境內會面的政治意義更是引發國際關注。
這也是台美1979年斷交以來，台灣總統第3度與美國眾議長會面，第1次是在1997年4月2日，前總統李登輝接見快閃訪台的眾議長金瑞契（Newt Gingrich），第2次則是蔡英文8個月前在總統府接見眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi），而本次蔡英文在美國境內與美國政壇第3號人物會面，不僅創下首例同時別具意義。
對於蔡麥會的世紀同框引起國際間的關注，根據外媒報導稱，麥卡錫率領跨黨派組議員參加，其中重量級成員包括民主黨籍眾院核心小組主席阿圭拉（Pete Aguilar），美中戰略競爭特別委員會兩黨主席分別為民主黨的克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi）與共和黨的蓋拉格（Mike allagher）共18人參加。
而蔡麥會預計將在台灣時間明日凌晨登場，麥卡錫將在1時歡迎總統蔡英文車隊，預計在1時45分進行雙邊閉門會議，結束會將分別發表公開談話，隨後再進行午宴，蔡英文預計於4時30分離開，而麥卡錫將在5時召開記者會並接受媒體提問。
國台辦同樣密切關注2人動態，早在蔡英文出訪當日，國台辦發言人朱鳳蓮稱，若2人接觸將是又一起嚴重違反一個中國原則，並損害中國主權和領土完整，破壞台海和平穩定的挑釁，強調堅決反對，必將採取措施堅決回擊。
對此白宮國安會發言人柯比（John Kirby）也在日前表示，說明蔡英文先前已6度過境美國，這並不罕見也不奇怪，北京沒理由為此過度反應，強烈敦促北京不要反應過度，實在沒有理由這麼做。
如預期中共官媒宣布將啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，總統府也在今日回應指出，相關單位密切掌握區域周邊情勢，總統蔡英文在第一線拚外交，也都有即時掌握狀況，請民眾放心，同時呼籲北京當局，台海和區域的和平穩定，是兩岸共同的責任。
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