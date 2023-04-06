正妹捧好市多「骨灰罈紅茶」暴紅！7千人朝聖：還缺把傘
好市多「骨灰罈紅茶」又紅出新高度！美式賣場裡頗具名氣的New English Teas英國早餐茶，因為茶罐外型神似骨灰罈，在相繼推出經典Tiffany藍、藍紫、深紅等包裝後，另獲「百變紅茶」的稱號，每每有新設計都搶盡眾人目光。而這次又因為賣場客人拿著準備結帳、過於莊嚴的畫面感意外暴紅，照片曝光超過7千人按讚朝聖。
記者黃韻文/綜合報導
臉書好市多社團一張照片搶盡眾人目光，只見一名長髮飄逸的纖瘦女子，面無表情的捧著英國早餐茶，詭異的端莊感引起眾人熱烈留言：「過橋喔，住新厝喔」、「我很想在她身後默念南無阿彌陀佛」、「前面要有人拿iPad放大頭照」、「如果能有一個人幫你撐傘會更莊嚴」。還有人說逛賣場時，曾聽到身邊的小朋友議論紛紛，直指「這不是骨灰罈嗎」。
有網友歪樓關注女子十分亮眼，甚至希望被捧在手上。據悉，照片中的女子正是部落客「若苗小姊姊」，同時是直播主、歌唱街頭藝人及壁球教練。若苗向《NOWnews》記者透露，她本身其實是個粉紅控，單純因為很喜歡新色所以捧在手上，拍照當下並沒有多想，沒想到看到照片有種熟悉感，她也自嘲「有些商品可能真的不適合這樣端著拿」，還笑說這畫面應該會被長輩打。
好市多這款英國品牌紅茶，每罐含240包茶包，售價599元。因為罐子造型實在太像骨灰罈而暴紅，每次推出新色都會引起討論，像是之前的經典Tiffany藍、喜氣的深紅色、莊嚴的藍紫色，還有聯名的彼得兔版，這次就算換上粉嫩的櫻花版，還是難逃聯想，被網友笑說是「靈界快時尚」。