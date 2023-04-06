清明節被強制加班！員工群組內「開嗆主管」 眾熱烈響應
清明連假剛結束，眾人都還難以收心，可有一群人在此期間卻仍在上班、加班。陸網近日就傳出一段職場群組內的對話截圖，由於5日清明節中國有單放一天假，可某位主管卻點名要求同事強制加班，導致眾人群起激憤，火爆開嗆，甚至喊出要集體離職，幾張截圖在網上大力瘋傳，引起各個職場人的共鳴。
記者李惠婷/綜合報導
據陸媒報導，網上近日傳出多張疑似為中國電子科技集團某部門工作群組的對話截圖，起初是名主管表示清明節放假這天需2位同事加班，見沒人應答後開始指定，不料瞬間點燃員工怒火，直接嗆聲「你想當哈巴狗去舔領導，拜託別帶上我們」直指公司與其要求同事加班，不如升級設備及雇用新人。
員工的怒火並非突如其來，而是部門同事每個人幾乎都已經加班一百多個小時，天天從早8工作到晚上11點，有時甚至到凌晨1、2點「什麼問題都找我們，我們不需要休息？」，「我就想問問我簽的是勞動合約還是賣身契？生產隊的驢也不敢這麼使吧？」
該名員工打頭陣後，其餘同事也出聲響應，群組內頓時都是「+1，坐等人事，要走一起走」，似乎動了要集體離職的念頭，公司高層看到狀況越演越烈，最終宣布後續加班到一定時數就能得到帶薪休假一天，並開放匿名空間讓員工表達意見。
這幾張截圖在微博上瘋傳，中國電子科技在昨（5）日聲明上述群組截圖中的單位及人員皆非該公司的成員，為不實信息和言論，集團公司對此高度重視，將針對傳播、擴散虛假不實信息的行保留追究法律責任的權利。