是真的！肯德基「7吋超巨蛋撻」搶先開箱：竟然還附蠟燭
肯德基真的開了甜點專賣店！《NOWnews今日新聞》帶大家直擊，K-Dessert首波獨家限定「7吋巨無霸蛋撻」登場，插上愛心蠟燭就變身成生日蛋糕，還附上粉色刀叉和小花造型點心盤，一秒夢幻慶生！肯德基全新推出雲端服務4/11上線，同時曝光復刻雲朵系列的芋見、抹茶、可可口味，及熱銷的黑糖珍奶蛋撻等，還有首次亮相的蜂蜜淋醬一口小鬆餅。
記者蕭涵云/綜合報導
肯德基首創甜點專賣店K-Dessert全新服務，4/11雲端上線，首波獨家限定「7吋巨無霸蛋撻」登場。事前消息曝光，讓不少粉絲有夠期待，還開玩笑「要拿粗吸管來吸」、「衝啊！體重先不管」，更有民眾敲碗「是不是要找千千來拍了」。《NOWnews今日新聞》今（6）日搶先開箱「7吋巨無霸蛋撻」，只見7吋大蛋撻有如大顆烤布丁、又像生日蛋糕。
而且肯德基還真的懂大家在想什麼，「7吋巨無霸蛋撻」同時打包夢幻慶生組合，將附贈小花造型點心盤、粉紅點心叉子以及金色心型蠟燭，讓大家吃個蛋撻也能儀式感滿滿。一刀切開「7吋巨無霸蛋撻」，爽脆163層手工酥脆撻殼啪啦作響，還看得到滿滿濃郁的香滑奶蛋內餡，實現蛋撻自由的願望。
K-Dessert雲端服務同時曝光復刻的雲朵系列蛋撻，包括芋見雲朵蛋撻、抹茶雲朵蛋撻、可可雲朵蛋撻及熱銷的黑糖珍奶蛋撻等，可以任選一盒2入或6入，自由搭配成綜合口味。還有首次亮相的蜂蜜淋醬一口小鬆餅；以及草莓冰淇淋大福、吉拿棒、爆漿流金芋泥球等點心，現在通通都能吃得到。
提醒大家，肯德基各款點心，都能透過官網、「PK雙饗卡APP」線上訂購外送或預訂快取。但「7吋巨無霸蛋撻」僅開放肯德基訂餐中心02-4128-000電話訂購，須至少前一天預購；僅永和中正店、台中五權店提供獨家服務，外送或自行取餐每日18:00-20:00；每間店每日僅限量供應6份。