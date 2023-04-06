免疫負債！醫示警：腸病毒成今夏威脅 「3症狀」快注意
隨著疫情解封、口罩解禁，安靜兩年的腸病毒又重新增溫，根據衛福部疾病管制署統計，3/19~3/25腸病毒就診人次持續上升，全國腸病毒門急診就診為3,120人次，較前一週(2,675人次)上升16.6%，醫師提醒進入夏季，腸病毒將更加流行。且易造成重症與後遺症的腸病毒71型與腸病毒D68型也已現蹤。聯合醫院中興院區小兒科主治醫師柯申提醒，用來消滅COVID-19的「酒精」是無法消滅腸病毒，務必落實「濕、搓、沖、捧、擦」才能防堵。
記者周淑萍/綜合報導
柯申醫師指出，腸病毒重症風險群為小於5歲的幼兒，又由於COVID-19流行造成這幾年出生的孩子免疫負債、恐怕缺乏群體免疫力，今年腸病毒將會是家長們與兒科醫師需要一同努力防範的威脅。腸病毒雖然是兒童常見疾病，但仍有許多民眾對於腸病毒症狀有所誤解，以為腸病毒的症狀就是拉肚子和嘔吐，柯申醫師解釋，其實兒童腸病毒的症狀隨著型別不同而改變，常見的是發燒、喉嚨痛、紅疹，就醫時醫師有機會會在檢查時發現咽喉水泡或潰瘍而診斷腸病毒典型的疱疹性咽峽炎或手足口症。
醫師也提醒，最近在社區現蹤的腸病毒D68型症狀以發燒、流鼻水、咳嗽為主，和典型症狀不同，所以不能因為沒有典型水泡或紅疹就掉以輕心，務必要注意後續有沒有出現重症徵兆：嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐、手腳無力、未發燒時呼吸急促或心跳加快。若家中幼童出現疑似腸病毒症狀，須儘速就醫，以免嚴重後遺症如肢體癱瘓、腦炎、心肺衰竭甚至死亡。
另外，柯申醫師強調，腸病毒傳染力強而且無法使用酒精殺死，需落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，出入幼兒園、托嬰中心、親子館等場所、返家後與進食前等時機。家中若有幼童感染腸病毒，也要小心避免接觸其他幼兒或即將生產的孕婦，處理完感染幼童的口鼻分泌物與糞便後也要正確洗手以免傳播病毒。