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UNIQLO竟有「結帳神物」！客一用超驚艷：自動感應買什麼

▲日本平價服飾品牌UNIQLO自進入台灣市場後廣受歡迎，許多百貨、賣場內都能見到其身影。（圖／NOWnews資料圖）
▲日本平價服飾品牌UNIQLO自進入台灣市場後廣受歡迎，許多百貨、賣場內都能見到其身影。（圖／NOWnews資料圖）

記者潘毅/綜合報導

日本平價服飾品牌UNIQLO自進入台灣市場後廣受歡迎，許多百貨、賣場內都能見到其身影。近期就有民眾到UNIQLO消費，突然發現店裡新增了自助結帳機，一試用更讓她相當驚艷，因為「品項都沒搞錯」，對此，店員也揭露其中秘辛「以前就這樣了。」

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一名女網友昨（5）日在論壇Dcard上發文提到，「到Uniqlo買衣服發現他們新增自助結帳機，結帳把好幾件衣服放進購物籃裡面，並放上自助結帳機進行結帳，結果機器竟然直接知道我買了哪些商品甚至是尺寸，明明完全沒有掃衣服的條碼...機器竟然全部都知道，有沒有員工可以分享，機器到底是怎麼知道我買了什麼東西？」

▲有民眾到UNIQLO消費，突然發現店裡新增了自助結帳機，一試用更讓她相當驚艷「品項都沒錯」，對此，店員也揭露其中秘辛。（圖／翻攝自Dcard）
▲有民眾到UNIQLO消費，突然發現店裡新增了自助結帳機，一試用更讓她相當驚艷「品項都沒錯」，對此，店員也揭露其中秘辛。（圖／翻攝自Dcard）
貼文曝光後，隨即有許多人回應「RFID 電子標籤」、「RFID標籤感應，問世一段時間了，但成本比印刷條碼還高，普及速度較慢」、「社交懶人超喜歡電子標籤，不用跟店員講話還很常不用排隊可以直接結帳出去，爽」、「前天去過，把標籤拆開底下，有電子標籤這個酷東西，感應這個就知道你買了啥」、「台灣UQ也早就在用RFID吊牌了，只是沒引進那台自助結帳機而已」、「前年在英國買的時候就有了！第一次用真的覺得超酷」。

隨後也有不少店員跳出吐露秘辛，「就是RFID吊牌，不知道妳有沒有注意到，已經很久很久了，結帳的時候我們不是掃條碼，是放到板子上感應，常常有阿姨跟我說，妳為什麼沒掃條碼就結完了」、「無印的衣服也有RFID標籤喔，但其他商品就沒有，所以如果去無印買衣服+生雜商品的話，東西一坨放在結帳檯，店員只需要手刷生雜的標籤，衣服則會自己感應」、「我們店長在新人訓練的時候，告訴我們那是每件衣服的身分證」、「電子吊牌台灣UQ四五年前就開始在用了以前人工結帳的時候店員也沒有刷條碼，都是直接放到櫃檯桌上感應」。

其實RFID (無線射頻辨識)技術已問世多時，傳輸距離可達10公尺，還具備可重複使用性等，運作無須依賴電池，近年廣泛運用在各大領域，如員工IC卡、e-Tag及零售、服飾業之標籤。

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