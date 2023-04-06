UNIQLO竟有「結帳神物」！客一用超驚艷：自動感應買什麼

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貼文曝光後，隨即有許多人回應「RFID 電子標籤」、「RFID標籤感應，問世一段時間了，但成本比印刷條碼還高，普及速度較慢」、「社交懶人超喜歡電子標籤，不用跟店員講話還很常不用排隊可以直接結帳出去，爽」、「前天去過，把標籤拆開底下，有電子標籤這個酷東西，感應這個就知道你買了啥」、「台灣UQ也早就在用RFID吊牌了，只是沒引進那台自助結帳機而已」、「前年在英國買的時候就有了！第一次用真的覺得超酷」。
隨後也有不少店員跳出吐露秘辛，「就是RFID吊牌，不知道妳有沒有注意到，已經很久很久了，結帳的時候我們不是掃條碼，是放到板子上感應，常常有阿姨跟我說，妳為什麼沒掃條碼就結完了」、「無印的衣服也有RFID標籤喔，但其他商品就沒有，所以如果去無印買衣服+生雜商品的話，東西一坨放在結帳檯，店員只需要手刷生雜的標籤，衣服則會自己感應」、「我們店長在新人訓練的時候，告訴我們那是每件衣服的身分證」、「電子吊牌台灣UQ四五年前就開始在用了，以前人工結帳的時候店員也沒有刷條碼，都是直接放到櫃檯桌上感應」。
其實RFID (無線射頻辨識)技術已問世多時，傳輸距離可達10公尺，還具備可重複使用性等，運作無須依賴電池，近年廣泛運用在各大領域，如員工IC卡、e-Tag及零售、服飾業之標籤。