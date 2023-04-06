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快訊／Xuite隨意窩將成歷史！宣布關站「刪除所有資料」

▲Xuite隨意窩今（6）日在官網公告即將關閉。（圖／Xuite隨意窩官網）
▲Xuite隨意窩今（6）日在官網公告即將關閉。（圖／Xuite隨意窩官網）

記者潘毅/綜合報導

繼無名小站、Yahoo!奇摩部落格之後，又一個部落格要沒了！Xuite隨意窩今（6）日在官網公告「將於112年8月31日終止服務，並刪除網站全部資料」，並呼籲用戶盡早進行備份。

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Xuite隨意窩官網公告指出考量現今社群使用習慣改變，為使資源做更有效運用，Xuite隨意窩將於112年8月31日終止服務，並刪除網站全部資料。

🟡「Xuite隨意窩」關站時程

第一階段：112年4月6日10:00 ~ 112年5月1日10:00

網站功能正常運作，提供會員進行資料備份與下載。
「Xuite VIP」方案自4月6日起停止收費，各方案會員仍維持原訂閱方案身分享用服務至8月31日止。如您是VIP方案會員且於4月6日至8月31日期間有費用問題，請撥打客服專線0800-080-412，由專人為您處理。

第二階段：112年5月1日10:00 ~ 112年8月31日14:00

停止Xuite隨意窩新會員開通。
全站進入唯讀模式，關閉管理後台。會員可正常瀏覽公開網頁但無法進入管理後台進行新增、修改或刪除等動作，僅提供資料備份與下載。

第三階段：112年8月31日14:00 網站關閉

網站關閉後，無法進入任何 Xuite隨意窩的頁面。
網站同時會進行下述事宜：
終止Xuite隨意窩所有服務。
終止資料備份與恢復等會員服務。
終止受理Xuite VIP方案退費。
刪除所有資料。

關站消息曝光後，讓許多熱愛部落格文化的民眾紛紛感慨「趕快去備份了」、「寫blog的人還是很多啊」、「一堆老網誌要沒了嗎」、「很多電腦教學文要不見了」、「現在做YTr有流量有錢，部落格式微基本上可預見」、「老網誌都是拿來查以前物價用的」。

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