快訊／Xuite隨意窩將成歷史！宣布關站「刪除所有資料」

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🟡「Xuite隨意窩」關站時程
第一階段：112年4月6日10:00 ~ 112年5月1日10:00
網站功能正常運作，提供會員進行資料備份與下載。
「Xuite VIP」方案自4月6日起停止收費，各方案會員仍維持原訂閱方案身分享用服務至8月31日止。如您是VIP方案會員且於4月6日至8月31日期間有費用問題，請撥打客服專線0800-080-412，由專人為您處理。
第二階段：112年5月1日10:00 ~ 112年8月31日14:00
停止Xuite隨意窩新會員開通。
全站進入唯讀模式，關閉管理後台。會員可正常瀏覽公開網頁但無法進入管理後台進行新增、修改或刪除等動作，僅提供資料備份與下載。
第三階段：112年8月31日14:00 網站關閉
網站關閉後，無法進入任何 Xuite隨意窩的頁面。
網站同時會進行下述事宜：
終止Xuite隨意窩所有服務。
終止資料備份與恢復等會員服務。
終止受理Xuite VIP方案退費。
刪除所有資料。
關站消息曝光後，讓許多熱愛部落格文化的民眾紛紛感慨「趕快去備份了」、「寫blog的人還是很多啊」、「一堆老網誌要沒了嗎」、「很多電腦教學文要不見了」、「現在做YTr有流量有錢，部落格式微基本上可預見」、「老網誌都是拿來查以前物價用的」。