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林采緹公開投資理念！曾月花2萬搭計程車代步

▲林采緹曝投資理念，曾月花2萬搭車。（圖／鑽電商提供）
▲林采緹曝投資理念，曾月花2萬搭車。（圖／鑽電商提供）

記者侯家瑜/綜合報導

藝人林采緹年紀輕輕就出道，享受成名滋味之外，她也因此賺了人生第一桶金。林采緹近來跨足電商，並分享投資祕方，坦言以前花錢大手大腳，出門的代步工具都是計程車，每個月光是車資就花了大約2萬元，幾乎佔了生活費的四分之一。

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林采緹自小受到父母影響，很早就理解到理財的重要性，她自認個性保守，「小時候理財就是死存錢，省小錢。」直到近年來她慢慢接觸投資，秉持「絕不投資不熟悉的產業」的理念，「投資績效還不錯，也因擁有被動收入，先前疫情沒工作時，生活品質較無受到影響。」

▲林采緹認為「尊重」，在關係中相當重要。（圖／林采緹IG）
▲林采緹很早就理解到理財的重要性。（圖／林采緹IG）
自從疫情後通告銳減，業配、通告少了三分之二，讓林采緹開始思考更多可能性，過去也有朋友邀請她加入類似的電商平台，但衡量後發現產品品項不夠多，很多自己未曾使用過的產品，令她卻步。這次林采緹加入「鑽電商」，因為自己就是產品使用者。

除此之外，林采緹還有投資餐飲業，但不像許多人直接砸錢開店面，她選擇連鎖的攤位店家，在熱門商圈販售東山鴨頭，事前她也做足功課，不僅實地勘察地點，還特別觀察當地的一日人流量，來計算一日營業額，評估過後認為可以投資，才投了20萬元開設，現在早已回本，並且每月約可分到2、3萬元。

▲林采緹表示過去在感情中，習慣委屈求全。（圖／林采緹IG）
▲林采緹投資餐飲業。（圖／林采緹IG）
林采緹說，很多人投資店面，常常只是純投錢並無參與管理，所以很容易出問題，她說她以前曾投資通訊行，雖然有回本並賺錢，但後來因為合夥人的帳務不清，最後決定拆夥，「當時就是完全不管對方如何經營，我建議不會管理，至少要參與，要學習，不然很容易出問題。」而除了投資，她今年將會推出自己的品牌，2年多前，她就開始籌畫情趣商品開發，預計今年暑假會上市。

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