林采緹公開投資理念！曾月花2萬搭計程車代步

我是廣告 請繼續往下閱讀
自從疫情後通告銳減，業配、通告少了三分之二，讓林采緹開始思考更多可能性，過去也有朋友邀請她加入類似的電商平台，但衡量後發現產品品項不夠多，很多自己未曾使用過的產品，令她卻步。這次林采緹加入「鑽電商」，因為自己就是產品使用者。
除此之外，林采緹還有投資餐飲業，但不像許多人直接砸錢開店面，她選擇連鎖的攤位店家，在熱門商圈販售東山鴨頭，事前她也做足功課，不僅實地勘察地點，還特別觀察當地的一日人流量，來計算一日營業額，評估過後認為可以投資，才投了20萬元開設，現在早已回本，並且每月約可分到2、3萬元。
林采緹說，很多人投資店面，常常只是純投錢並無參與管理，所以很容易出問題，她說她以前曾投資通訊行，雖然有回本並賺錢，但後來因為合夥人的帳務不清，最後決定拆夥，「當時就是完全不管對方如何經營，我建議不會管理，至少要參與，要學習，不然很容易出問題。」而除了投資，她今年將會推出自己的品牌，2年多前，她就開始籌畫情趣商品開發，預計今年暑假會上市。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。