台鐵60元排骨便當縮水！「肉小飯少」網仍力挺：吃兩個
在物價高漲的現在，一片雞排都漲到100元了，台鐵持續開賣60元排骨便當，不過卻被眼尖網友發現「縮水」，不但排骨肉變小塊、飯量也明顯減少，附上去年七月與近日買的便當照比對佐證。貼文引發網友熱議，眾人幾乎一面倒說「這麼便宜，可以吃兩個」、「蛋就20元了欸你賺到」。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在PTT發文「60元的台鐵便當縮水 還會買嗎 」，貼出去年七月與近日買的便當照比對佐證，表示現在「台鐵經濟便當縮水，還是60元一個 ，肉變小塊，還是有蛋，飯量明顯減少，大家還會買嗎？」不過，原PO抱怨歸抱怨，仍說「畢竟CP值超高」，還是會繼續買台鐵60元便當。
網友紛紛留言，「60塊這樣不錯了 外面買一個快能買2個台鐵」、「板橋車站想買還買不到」、「 這麼便宜 可以吃兩個」、「蛋就20元了欸你賺到」、「有給你蛋要通哭流涕了，根本沒賺」、「豬肉、蛋都漲價，真的別嫌了」、「還能有這樣的便當根本沒賺頭了吧」、「60有蛋有肉就該跪著感謝」。
不只台鐵有60元便當，全聯和家樂福也和農委會合作，在上月20日開賣60元幸福餐盒。全聯主菜是滷製里肌肉，搭配三樣蔬菜、豆包等配菜，每月會順應時節更換菜色，目前首年合作將供應250萬份，首波限定台北45家門市販售，每周共7500份。
家樂福則是繼去年6月推出第一波「台灣鯖魚平價幸福餐盒」後，上個月20日發動第二波「炸排骨平價幸福餐盒」，且同樣只要60元，在全台64間量販店上架開賣（中平／虎尾店無販售）。