夫妻「生出女兒」全家族嗨翻！超扯紀錄終結：等了138年
這份好「孕」等了138年！美國Clark家族近期喜迎小生命奧黛莉（Audrey）誕生，而她的出生卻有著極度特殊的意義，因為她是自1885年以後，克拉克家族首度出生的女性。
記者潘毅/綜合報導
綜合外媒報導，家住美國密西根州的卡羅琳（Carolyn Clark)與安德魯( Andrew Clark)夫妻檔，於3月17日迎接女兒奧黛莉（Audrey）誕生。去年9月時，克拉克家族就曾舉辦寶寶性別揭露派對，當時他們以餅乾內餡作為性別代表，藍色是男性、粉紅色是女性。
在派對中，一家人同時咬下餅乾，發現內餡是粉紅色時，全都嗨到不行，因為這是Clark家族睽違138年的首位直系女性家族成員誕生。媽媽卡羅琳坦言，自己10年前與當時還是男友的安德魯交往約會時，就曾聽聞這個超扯的故事，原本她以為男友在開玩笑，直到連安德魯的父母都證實「克拉克家族直系親屬中，沒有任何女孩」，她才不得不相信這個特殊的紀錄。
兩人結婚後，前兩個孩子出生都是男孩，卡羅琳還提到，自己2021年曾有流產紀錄，但不久後又再度懷孕，因此奧黛莉（Audrey）的誕生讓他們更加地珍惜，「當時我根本不在乎寶寶是男是女，我只希望生產順利，以及孩子健康，她的性別則是額外驚喜」。最終奧黛莉（Audrey）在3月17日順利誕生，出生時約2948公克，身長49.5公分，相當健康。