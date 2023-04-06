2023復活節在哪天？台灣人靠遊戲才知道　藏彩蛋原因曝光

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復活節又被稱作「主復活日」，為基督教的重要節日之一，是為了紀念耶穌被釘死後，於第三天復活的事蹟。
聖經中記載，耶穌基督當時遭門徒出賣，在星期五被帶上法庭，並釘死在十字架上。由於當時遵循的猶太律法中，星期五的日落至星期六的日落前為「安息日」，所有活動都須暫停。當時耶穌的一眾信徒，只得先將耶穌基督的屍體埋葬墳墓中並匆匆離開。
沒想到信徒星期天早上再度前往耶穌墳墓時，發現裡面的身體消失，才驚覺耶穌基督已經復活了。此後基督徒就將紀念耶穌復活的星期日稱為「復活節」。
🟡無法統一的日期
每一年的復活節日期大約坐落在3月22日至4月25日之間，沒有固定的日期，原因是復活節被羅馬皇帝君士坦丁一世訂為「每年春分滿月後的第一個星期日」，因為春分之後的白天日照時間較長，象徵耶穌復活「光明大於(戰勝)黑暗」之意。
但也因為以春分作為基準，導致復活節日期無法固定，此問題早在好幾個世紀之前就不斷有宗教領袖、皇族等提出改善方案，但又因羅馬教會及東正教會使用不同曆法計算，例如2020年天主教及新教的復活節為4月21日、東正教的復活節則在4月19日，因此時至今日仍沒有定論。
🟡藏彩蛋的原因
現代許多影集推出時，許多劇迷都會以「藏彩蛋」來形容片中暗藏的驚喜橋段或是細節。而復活節要「藏彩蛋」的原因究竟為何？
在很早之前，西方文化就認為蛋有兩次生命，第一次是由母雞產下，代表「新生」，第二次則是破殼而出，代表「重生」，之後基督徒便將蛋比喻為「耶穌復活、走出石墓」。此後逐漸衍生出各種彩蛋習俗，還相傳復活節彩蛋是由復活節兔發送的，讓孩子來尋找藏匿的彩蛋。這項習俗也被遊戲《動物森友會》引用到遊戲之中，讓玩家們找出彩蛋。
🟡復活節島的命名
「復活節島」是坐落於南太平洋的一個小島，其島上有許多巨型且獨特的摩艾石像，因此一直是知名的觀光景點。不過最初島上的住民並非信仰基督教，那為何會被以復活節作為命名呢？
西元1722年荷蘭西印度公司的探險家羅赫芬（Jacob Roggeveen）率領艦隊航行在南太平洋時，意外發現了這座小島，由於發現的當天正巧是復活節，因此他在圖紙上就註明成「復活節島」，就沿用至今日。