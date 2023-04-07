發票上面「有隻兔子」？真實用途曝光 3、4月發票太強了
雖然說現在許多人都使用載具來存取發票，好讓自己能夠有多中獎的機會，但是紙本發票短期內還是無法全面被取代，每個人在每一期或多或少還是會收到一些紙本發票。然而近日就有網友發現，發票上面其實印有一隻兔子，讓她感到相當新奇，沒想到這隻兔子還真有用處，引發討論後，有人拿出3月及4月一期的發票有了更驚人的發現！
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在「Dcard」貼文指出「最近在對獎的時候，發現發票上有一隻跳躍的小兔兔，再去看了一下3到4月發票，是一隻不同姿勢的兔兔。 不知道有沒有人發現過呢？」只見貼出的照片，今年一、二月的發票，在號碼底下的印花真的是一個跳躍兔子的圖案，而最新的三、四月發票改成坐姿的兔子。
貼文一出，不少網友紛紛回應「哇！我還真沒注意過欸，是因為今年是兔年」、「超可愛的！那這樣可以搜集了」、「好酷喔，本來以為只有顏色一樣」；另外則有內行人直接表示「這是防止偽造的功用喔！」、「防止偽造公用，近年是以十二生肖作為主題，每一期發票的圖案顏色都不同」、「之前看一個節目有說過，發票上的圖案2個月就會換一次，而且歷年完全都不會重複，過了就不會再出現了」。
而事實上，這個生肖的圖騰就是所謂統一發票的「團花」，功用就是拿來防止偽造，不僅如此，其實每一期的發票上面，都會故意有一個字會「少一筆劃」，以今年一、二月發票來說，在收銀機統一發票的「發」中，就少了右上角的一筆劃，這也是防止偽造的功用喔！
而網友好奇拿出三、四月發票卻不見有任何錯字，沒想到錯字竟然在背面的「領獎注意事項」裡面，上面客服專線的「線」竟然真的少了一筆劃，讓不少網友直呼「真的太酷了，長知識了」、「第一次知道發票防止偽造的知識，太新鮮」、「三四月這個錯字的防偽太強了」。