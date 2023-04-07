不能被逮捕了！全台「最正女警」脫下警服　轉行職涯曝光

名片亮出來！「4英文名」巨蛤吃到飽　屏東土芒果無限吃

▲名片新用途！馬辣推出屏東土芒果無限吃，這些英文名免費升級巨蛤吃到飽。（圖／業者提供）
▲名片新用途！馬辣推出屏東土芒果無限吃，這些英文名免費升級巨蛤吃到飽。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

初夏是狂嗑芒果的好時機，吃一百多元芒果冰貴到心淌血，不如把握機會爽吃到飽。被網友戲稱為「被火鍋耽誤的水果店」的馬辣，宣布土芒果季下周開跑，除了芒果無限吃之外，只要亮出名片，英文名是「Olivia、Emma、William、Lucas」任1個，或是中文姓名同音「承、恩、詠、晴」任1字，全桌同享免費升級「XXL東石大蛤」吃到飽。

我是廣告 請繼續往下閱讀
初夏是土芒果（土檨仔）熟成的季節，是一年當中產期最早的芒果，果實雖小且果肉纖維粗，但酸甜有味且香氣濃郁，是許多人的兒時記憶。吃到飽霸主馬辣宣布，下周一（4月10日）上午11時30分起，推出快閃限定的土芒果季，預計為期2周至4周，每天供應由屏東鹽埔鄉產地直送的土芒果，讓用餐顧客都能芒果吃到飽。

▲土芒果切成花朵形狀，方便顧客食用。（圖／馬辣提供）
▲土芒果切成花朵形狀，方便顧客食用。（圖／馬辣提供）
不只提供芒果，馬辣還特地設計成「芒果花」造型，除了方便拿取食用，可愛吸睛的外型也將成為打卡熱焦。業者透露，每顆芒果洗乾淨之後，會用竹籤串起，以十字刀割劃表皮，民眾拿到手後，只要像撥花瓣一樣撥下就能吃，不用擔心沾手。

此外，即日起至4月30日前，只要2成人以上同行，提前至少1天訂位，並主動告知店家參加活動，同桌其中一位代表中文姓名「承、恩、詠、晴」同音任1字，或英文姓名為「Olivia、Emma、William、Lucas」任一個，用餐當天出示身分證／健保卡／護照／個人名片，全桌免費升級「XXL東石大蛤」吃到飽。

▲馬辣「XXL東石大蛤吃到飽」，大蛤蜊個頭比50元還要大。（圖／馬辣集團提供）
▲馬辣「XXL東石大蛤」吃到飽，蛤蜊個頭比50元還要大。（圖／業者提供）

王品和牛涮「午餐半價」！吃到飽399元　下午茶延長3小時

4月壽星優惠包／馬辣鮑魚吃到飽　薄多義幾歲送幾隻雞翅

快對身份證！姓名同音「中1字」　藍鑽蝦、巨蛤吃到飽

正妹捧好市多「骨灰罈紅茶」暴紅！7千人朝聖：還缺把傘

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀