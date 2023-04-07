名片亮出來！「4英文名」巨蛤吃到飽 屏東土芒果無限吃
初夏是狂嗑芒果的好時機，吃一百多元芒果冰貴到心淌血，不如把握機會爽吃到飽。被網友戲稱為「被火鍋耽誤的水果店」的馬辣，宣布土芒果季下周開跑，除了芒果無限吃之外，只要亮出名片，英文名是「Olivia、Emma、William、Lucas」任1個，或是中文姓名同音「承、恩、詠、晴」任1字，全桌同享免費升級「XXL東石大蛤」吃到飽。
記者黃韻文/綜合報導
初夏是土芒果（土檨仔）熟成的季節，是一年當中產期最早的芒果，果實雖小且果肉纖維粗，但酸甜有味且香氣濃郁，是許多人的兒時記憶。吃到飽霸主馬辣宣布，下周一（4月10日）上午11時30分起，推出快閃限定的土芒果季，預計為期2周至4周，每天供應由屏東鹽埔鄉產地直送的土芒果，讓用餐顧客都能芒果吃到飽。
不只提供芒果，馬辣還特地設計成「芒果花」造型，除了方便拿取食用，可愛吸睛的外型也將成為打卡熱焦。業者透露，每顆芒果洗乾淨之後，會用竹籤串起，以十字刀割劃表皮，民眾拿到手後，只要像撥花瓣一樣撥下就能吃，不用擔心沾手。
此外，即日起至4月30日前，只要2成人以上同行，提前至少1天訂位，並主動告知店家參加活動，同桌其中一位代表中文姓名「承、恩、詠、晴」同音任1字，或英文姓名為「Olivia、Emma、William、Lucas」任一個，用餐當天出示身分證／健保卡／護照／個人名片，全桌免費升級「XXL東石大蛤」吃到飽。