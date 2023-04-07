不當接觸富商翁茂鍾 前法官蘇義洲也「免議、不懲戒」
富商翁茂鍾跟多名司法官之間有不當往來，經媒體披露後，司法院、法務部皆展開調查，其中，前台南地院法官蘇義洲也被查出，與翁有不當往來遭監察院彈劾。職務法庭今（7）日就蘇義洲部分宣判，蘇3項違失行為，因超過10年追懲期間，判處免議，另2項因無足夠證據而不付懲戒。
記者潘千詩／台北報導
監察院彈劾指出，1998年6月間，蘇義洲承審翁茂鍾牽涉的吳仙富案，3週後迅速判處吳仙富2年、緩刑3年，該案因檢察官及被告未上訴而定讞，對翁茂鍾後續與百利銀行爭訟確認本票債權不存在的民事訴訟，具重大影響。
監察院表示，吳仙富案審結後，蘇義洲於1999年9月18日透過法官曾平杉聯繫翁茂鍾，向翁茂鍾請託其親戚租屋一事；2007年8月，翁茂鍾因炒作應華股票遭羈押，經媒體大幅報導，蘇卻在該案第一審甫宣判、2008年7月9日與翁再次會面，且自2008年6月8日至2010年9月22日收受翁茂鍾以佳和集團名義致贈的襯衫5次，嚴重傷害司法公信力及法官公正形象，違失重大。
懲戒法院認為，蘇義洲向翁茂鍾請託親戚租屋、與翁茂鍾會面等有違失行為，但已逾追懲時效，判決免議；蘇義洲審理吳仙富案等部分，懲戒法院認為並無違法失職，判決不受懲戒。可上訴。