夾娃娃機為何突然復活？原因超真實 業者2手法起死回生
過去幾年是夾娃娃機店的全盛時期，然而在疫情前就已經有一波倒閉潮，加上疫情期間這兩年，免說至少倒掉7成以上，顯然已經非常不夯。不過近幾年你是否又發現，越來越多復合型的「零食娃娃機場」越開越多間，甚至一間比一間大，還開到「旗艦等級」，業者聰明的手法吸引客人上門，成功轉型讓他們在遊樂市場再度重回神壇。
記者張嘉哲/綜合報導
桃園市前議員王浩宇日前分享一張照片，只見位於高雄的「林皇宮」，擺放了許多娃娃機，內容物則是餅乾和毛巾，對比過去的夾娃娃機都是一些娃娃或者大型的布偶，現在的夾娃娃機可以說是越來越少看到這些東西！還有網友因此發問「為何現在娃娃機都不擺娃娃了？看到的很多都擺一些餅乾零食」。
其實原因很簡單，就是讓客人認為「夾到的東西有用處」，以最近幾年超夯的「夾子園」來看，除了各大零食、飲品之外，還包括袖珍衛生紙、洗衣球甚至衛生棉都有得夾，已經不再是過去夾到的娃娃只能擺在家裡供奉。
那麼也許有人認為「我又不太吃零食」，夾那個不如直接去買，這就是這些業者厲害的地方，主打「山崩台」，把東西塞爆機台，號稱「連小孩都能出貨」，並且舉辦各式各樣回饋活動、抽iPhone等等來吸引人潮，讓夾娃娃機店的生態起死回生，目前你去看各地專業旗艦夾娃娃機店，裡面絕對都是「零食」以及「生活用品」為主，就要讓客人覺的實用性高且容易取得，甚至會打得人其實可以說是輕鬆回本，一傳十、十傳百，效益非常驚人。