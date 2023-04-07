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棒棒堂合體沒望？小煜吐現實原因：希望40歲前完成心願

▲天心（右）與小煜（左）搭檔主持《辣個女生》，小煜被問到棒棒堂合體計畫，他坦言希望40歲前可完成心願。（圖／三立提供）
▲天心（右）與小煜（左）搭檔主持《辣個女生》，小煜被問到棒棒堂合體計畫，他坦言希望40歲前可完成心願。（圖／三立提供）

記者楊慧玲/綜合報導

金鐘視后天心睽違10多年後再拾主持棒，與小煜搭檔主持三立《辣個女生》，兩人今（7日）出席首播記者會，小煜被問到「Lollipop棒棒堂」合體可能性，他笑說一起出現價錢太貴了，可能會計劃分別邀請成員來上節目。

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日前Energy在五月天演唱會上合體，掀起許多觀眾回憶殺，被問到「Lollipop棒棒堂」有沒有可能合體，小煜坦言，成員之間都曾討論過，但因為各忙各的，暫時也沒時間合體演出，不過他計畫將分別邀請成員來上節目，笑說因為一起出現價錢太貴，「威廉目前節目多最忙，獒犬也覺得大家年紀漸漸大，希望能在40歲前完成這心願！」

▲天心（右）與小煜（左）搭檔主持《辣個女生》，將在節目中大聊現代都會女性最辛辣閨蜜話題、最熱議時事。（圖／三立提供）
▲天心（右）與小煜（左）搭檔主持《辣個女生》，將在節目中大聊現代都會女性最辛辣閨蜜話題、最熱議時事。（圖／三立提供）
天心透露之前與小煜並不認識，但從錄影至今兩人的默契愈來愈好，天心笑說，兩人八字很合、是「絕配」，因為一位天蠍座，一位巨蟹座，一個人夫，一個人妻，連結婚紀念日都只相差一天。這次兩人在節目中會討論最辛辣話題與人物，天心完全不擔心小煜會歪樓，「人帥什麼都可以原諒！

小煜則坦言，希望節目長壽才能讓他多賺奶粉錢，而提到近日政府普發6000元，小煜表示，目前有固定為小孩存錢，等小孩長大後也會把這筆錢當成學費；而天心則笑說，韓國老公雖然也可領該筆錢，但他還不知道 ，所以應該是直接進她帳號。雖然她與老公異地生活，但天心認為夫妻相處至今沒有問題，反而因為兩邊往返還能享受兩地美食，她加碼爆料，老公每次來台最愛吃夜市牛排和蔥油餅，還被她朋友笑說：「很台。」

▲金鐘視后天心睽違10多年後重返主持界，談到與韓國老公相處狀況，她認為交通來往很方便，完全不影響夫妻感情。（圖／三立提供）
▲金鐘視后天心睽違10多年後重返主持界，談到與韓國老公相處狀況，她認為交通來往很方便，完全不影響夫妻感情。（圖／三立提供）

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