驚！消基會查20款黑巧克力含鎘 1品牌超標有腎臟病風險
因近年有許多報導提及食用黑巧克力的優點，但目前國內尚未有相關鉛及鎘調查，但鉛及鎘對人體有相當程度的危害，尤其鉛對兒童的健康發展有相當的影響。因次消基會特別就市售20款黑巧克力鉛及鎘含量進行檢驗，於今(7)日公布結果。在鉛的部分，僅有「明治黑可可製品」及「100％台灣黑巧克力」2件未檢出鉛；「鎘」的部分「100％台灣黑巧克力」鎘含量超過0.8 mg/kg，高於歐盟的規範。
記者周淑萍/綜合報導
消基會指出，近期美國「消費者報導」（Consumer Reports，以下簡稱為CR）公布28件黑巧克力測試結果發現，三分之二產品分別含鉛或鎘，比例之高。會中也進一步解釋，為何黑巧克力會有鉛或鎘的存在呢？相關研究發現可可樹會從土壤中吸收鎘，隨著樹的生長，在可可豆中積累；鉛則似乎是在豆類收穫後進入可可豆中，且通常是在可可豆的外殼上發現，豆子被摘下並從豆莢中取出後，鉛含量就很低，但隨著豆子在陽光下曝曬數日後，鉛含量又會增加，據猜測可能是因為豆子上積聚含鉛的灰塵和汙垢。
消基會檢驗的20件樣品中，在「鉛」的檢驗結果中，僅有2件未檢出鉛，為「明治黑可可製品（片裝）」及「100％台灣黑巧克力」，其餘18件皆驗出含鉛量，其中「巧克優85％巧克力」鉛量介於0.1〜0.15 mg/kg，以每包90公克計算，吃下1整包，鉛的攝取量為13.5微克，超過美國食品和藥物管理局關於兒童和育齡婦女膳食鉛暴露的臨時參考水平12.5微克/天的基準。
目前已知「鎘」為致癌物質，長時間地暴露可能導致腎臟疾病的產生，目前國內並無規範巧克力產品中鎘的含量。在這次「鎘」的檢驗中只有「100％台灣黑巧克力」鎘含量超過0.8 mg/kg，高於歐盟的規範，其餘19款都在規範以下。
針對本次的檢驗結果，消基會建議，消費者在選購巧克力商品時，應選擇標示符合法規的商品，且選擇總可可固形物含量較高的「黑巧克力」、含糖量較低者，才不會攝取過多糖份，增加身體負擔，至於「白巧克力」或「牛奶巧克力」，一般來說含糖量較高、可可約占20％，含量較少，多吃可能造成蛀牙，且不利血糖管理及造成攝取過多熱量。並呼籲主管機關應儘速研議巧克力產品品質管理的法規，以管理市面上巧克力商品，確保消費者食用安全。